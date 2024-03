Burnley – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (16.03.2024)

fot. Imago/Nigel Keene Na zdjęciu: Ivan Toney

Burnley Brentford Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2024 16:48 .

Burnley – Brentford, typy i przewidywania

Burnley w minionym sezonie było w Championship bezkonkurencyjne. Po awansie z pierwszego miejsca ekipa Vincenta Kompany’ego wierzyła, że zabłyśnie również w Premier League. Rzeczywistość okazała się brutalna, bowiem od początku sezonu ma olbrzymie trudności ze zdobywaniem punktów. W tej historii nie powinno dojść już do żadnej sensacji. Na 10 kolejek przed końcem rozgrywek Burnley zajmuje miejsce w strefie spadkowej, a do bezpiecznej lokaty traci aż 10 punktów. Pewne utrzymania w Premier League nie jest również Brentford, dla którego takie mecze są konieczne do wygrania. Mój typ – zwycięstwo Brentford.

ComeOn 2.18 Brentford wygra Zagraj!

ComeOn 2.18 Brentford wygra Zagraj!

Burnley – Brentford, ostatnie wyniki

Burnley na ligowe zwycięstwo czeka od grudnia 2023 roku. Dla beniaminka ostatnie miesiące są skrajnie nieudane. W minionej kolejce Burnley podzieliło się punktami, remisując z West Hamem (2-2). Wcześniej przegrało z Bournemouth (0-2), Arsenalem (0-3) oraz Crystal Palace (0-5).

O Brentford także można powiedzieć, że przeżywa dość spory kryzys. Nie udało się bowiem wygrać żadnego z pięciu poprzednich spotkań. Pszczoły poległy w starciach z Arsenalem (1-2), West Hamem (2-4), Manchesterem City (0-1) oraz Liverpoolem (1-4). Warto przy tym przyznać, że terminarz ich nie oszczędzał.

Burnley – Brentford, historia

W pierwszej części tego sezonu Premier League Brentford nie pozostawiło złudzeń, gromiąc Burnley przed własną publicznością aż 3-0. Bramki dla Pszczół zdobyli wówczas Yoane Wissa, Bryan Mbeumo oraz Saman Ghoddos. Na zwycięstwo w bezpośrednim starciu Burnley czeka od 2021 roku.

Burnley – Brentford, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu Premier League jest Brentford. Kurs na wygraną gości wynosi najczęściej 2.10. W przypadku ewentualnego zwycięstwo Burnley jest to nawet 3.25. Kurs na remis waha się między 3.50 a 3.80. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera ComeOn. Z naszym kodem bonusowym do ComeOn będziesz mógł postawić zakład bez ryzyka na to spotkanie. Wystarczy podczas rejestracji podać kod GOAL.

Burnley – Brentford, przewidywane składy

Burnley: Trafford, Assignon, O’Shea, Esteve, Taylor, Vitinho, Berge, Cullen, Odobert, Fofana, Bruun Larsen

Brentford: Flekken, Zanka, Ajer, Collins, Rasmussen, Onyeka, Norgaard, Janelt, Lewis-Potter, Toney, Wissa

Burnley – Brentford, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Burnley 0% Remis 0% Wygrana Brentford 100% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Burnley

Remis

Wygrana Brentford

Burnley – Brentford, transmisja meczu

Sobotni mecz 29. kolejki Premier League rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.