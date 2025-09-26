Brentford – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

10:14, 26. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Brentford - Manchester United: typy i kursy na mecz 6. kolejki rozgrywek Premier League. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (27 września) o godzinie 13:30.

Amad Diallo
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Amad Diallo

Brentford – Manchester United, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 6. kolejki rozgrywek Premier League rozpoczną się od starcia, w którym Manchester United zmierzy się na wyjeździe z Brentford. Zarówno jedni jak i drudzy od początku sezonu nie imponują formą. W szczególności więcej mogliśmy się spodziewać po podopiecznych Rubena Amorima. Czerwone Diabły jednak mają okazję wrócić na dobre tory, ponieważ ich ostatni mecz zakończył się zwycięstwem nad Chelsea (2:1). Niewątpliwie zbliżająca się rywalizacja na Community Stadium zapowiada się niezwykle interesująco.

Ja uważam, że sobotnia rywalizacja zakończy się triumfem gości. Mój typ: wygrana Manchesteru United

STS
2.05
wygrana Manchesteru United
Zagraj!
*Kursy z 25.09.2025 20:55 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Brentford – Manchester United, ostatnie wyniki

Brentford nie może się pochwalić wysoką formą. Gospodarze sobotniego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Bournemouth i po rzutach karnych z Aston Villą w Pucharze Ligi Angielskiej), zaliczyli jeden remis (2:2 z Chelsea), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Sunderlandem oraz 1:3 z Fulham).

Manchester United ma identyczny bilans pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Rubena Amorima okazywali się lepsi od Burnley (3:2) oraz Chelsea (2:1), zremisowali z Fulham (1:1), a także przegrywali z Grimsby Town w Pucharze Ligi Angielskiej (po rzutach karnych) i Manchesterem City (0:3).

Brentford – Manchester United, historia

Rywalizacja Brentford z Manchesterem United w ostatnich latach nabrała kolorytu. Czerwone Diabły są zdecydowanie bardziej utytułowane, to Pszczoły potrafią im się przeciwstawić. Jesienią poprzedniego sezonu United wygrali 2:1, kontrolując przebieg meczu i wykorzystując swoje doświadczenie. Wiosną jednak Brentford odegrał się w najlepszy możliwy sposób – zwyciężył 4:3 w emocjonującym starciu pełnym bramek i zwrotów akcji.

Brentford – Manchester United, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego starcia jest Manchester United. Jeśli rozważasz typ na wygraną Czerwonych Diabłów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.05. W przypadku zwycięstwa Brentford sięga natomiast nawet 3.35.

Brentford
Manchester United
3.35
3.60
2.05
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2025 21:02.

Brentford – Manchester United, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Brentford
  • remisem
  • wygraną Manchesteru United
  • wygraną Brentford
  • remisem
  • wygraną Manchesteru United

0 Votes

Brentford – Manchester United, przewidywane składy

Brentford: Kelleher – Kayode, van den Berg, Collins, Pinnock, Lewis-Potter – Yarmolyuk, Henderson, Damsgaard – Thiago, Schade

Manchester United: Bayindir – de Ligt, Maguire, Shaw – Mazraoui, Ugarte, Bruno Fernandes, Dorgu – Mbeumo, Sesko, Diallo

Brentford – Manchester United, transmisja meczu

Spotkanie Brentford – Manchester United będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 1. Transmisja będzie też dostępna w internecie w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.