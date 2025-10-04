Brentford – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2025)

Brentford - Manchester City: typy i kursy na mecz 7. kolejki rozgrywek Premier League. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (5 października) o godzinie 17:30.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Tijjani Reijnders

Brentford – Manchester City, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 7. kolejki rozgrywek Premier League zostaną zamknięte spotkaniem, w którym Manchester City zmierzy się na wyjeździe z Brentford. Łatwo wskazać przed pierwszym gwizdkiem faworyta. Oczywiście są to podopieczni Pepa Guardioli. The Citizens jednak w środku tygodnia stoczyli niezwykle intensywny mecz w Lidze Mistrzów. Gospodarze natomiast przystąpią do tej rywalizacji natchnieni zwycięstwem nad Manchesterem United (3:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że triumf ostatecznie zgarnie drużyna gości. Mój typ: wygrana Manchesteru City

STS 1.65 wygrana Manchesteru City Zagraj!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Brentford – Manchester City, ostatnie wyniki

Brentford nie imponuje forma. Gospodarze niedzielnego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (po rzutach karnych z Aston Villą w Pucharze Ligi Angielskiej oraz 3:1 z Manchesterem United), zanotowali jeden remis (2:2 z Chelsea), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Sunderlandem i 1:3 z Fulham).

Manchester City również nie może złapać odpowiedniego rytmu. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Pepa Guardioli sięgnęli po trzy zwycięstwa (2:0 z SSC Napoli w Lidze Mistrzów, 3:0 z Manchesterem United i 5:1 z Burnley), a także zanotowali dwa remisy (1:1 z Arsenalem oraz 2:2 z AS Monaco w Lidze Mistrzów).

Brentford – Manchester City, historia

Rywalizacja Manchesteru City z Brentford ma stosunkowo krótką, ale ciekawą historię w Premier League. Oba kluby przez lata rzadko spotykały się na najwyższym szczeblu, ponieważ Brentford dopiero niedawno umocnił swoją pozycję w elicie. W poprzednim sezonie jesienią The Citizens wygrali 2:1, potwierdzając swoją dominację na Etihad Stadium. W rewanżu na wiosnę padł remis 2:2, co było dowodem, że „Pszczoły” potrafią postawić się mistrzom Anglii.

Brentford – Manchester City, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego meczu jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Citizens, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.65. W przypadku zwycięstwa Brentford natomiast sięga nawet 4.60.

Brentford Manchester City 4.60 4.10 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2025 16:25 .

Brentford – Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Brentfordu

remisem

wygraną City wygraną Brentfordu

remisem

wygraną City 0 Votes

Brentford – Manchester City, przewidywane składy

Brentford Keith Andrews Manchester City Pep Guardiola Brentford Keith Andrews 5-3-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Kelleher 33 Kayode 22 Collins 5 Pinnock 4 Berg 23 Lewis-Potter 18 Yarmoliuk 6 Henderson 24 Damsgaard 7 Schade 9 Thiago 9 Haaland 11 Doku 47 Foden 4 Reijnders 26 Savinho 16 Rodri 33 O’Reilly 24 Gvardiol 3 Dias 27 Nunes 25 Donnarumma 1 Kelleher 33 Kayode 22 Collins 5 Pinnock 4 Berg 23 Lewis-Potter 18 Yarmoliuk 6 Henderson 24 Damsgaard 7 Schade 9 Thiago 9 Haaland 11 Doku 47 Foden 4 Reijnders 26 Savinho 16 Rodri 33 O’Reilly 24 Gvardiol 3 Dias 27 Nunes 25 Donnarumma 5-3-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi 3 Rico Henry 8 Mathias Jensen 12 Hakon Valdimarsson 15 Frank Onyeka 17 Antoni Milambo 20 Kristoffer Ajer 27 Vitaly Janelt 2 Aaron Hickey 19 Dango Ouattara 1 James Trafford 5 John Stones 6 Nathan Aké 8 Mateo Kovacic 14 Nico Gonzalez 20 Bernardo Silva 52 Oscar Bobb 56 Ryan McAidoo 82 Rico Lewis

Brentford – Manchester City, transmisja

Spotkanie Brentford – Manchester City obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Początek rywalizacji już w najbliższą niedzielę (5 października) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.