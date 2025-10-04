Brentford – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2025)

Brentford – Manchester City, typy bukmacherskie
Niedzielne zmagania w ramach 7. kolejki rozgrywek Premier League zostaną zamknięte spotkaniem, w którym Manchester City zmierzy się na wyjeździe z Brentford. Łatwo wskazać przed pierwszym gwizdkiem faworyta. Oczywiście są to podopieczni Pepa Guardioli. The Citizens jednak w środku tygodnia stoczyli niezwykle intensywny mecz w Lidze Mistrzów. Gospodarze natomiast przystąpią do tej rywalizacji natchnieni zwycięstwem nad Manchesterem United (3:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja uważam, że triumf ostatecznie zgarnie drużyna gości. Mój typ: wygrana Manchesteru City
Brentford – Manchester City, ostatnie wyniki
Brentford nie imponuje forma. Gospodarze niedzielnego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (po rzutach karnych z Aston Villą w Pucharze Ligi Angielskiej oraz 3:1 z Manchesterem United), zanotowali jeden remis (2:2 z Chelsea), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Sunderlandem i 1:3 z Fulham).
Manchester City również nie może złapać odpowiedniego rytmu. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Pepa Guardioli sięgnęli po trzy zwycięstwa (2:0 z SSC Napoli w Lidze Mistrzów, 3:0 z Manchesterem United i 5:1 z Burnley), a także zanotowali dwa remisy (1:1 z Arsenalem oraz 2:2 z AS Monaco w Lidze Mistrzów).
Brentford – Manchester City, historia
Rywalizacja Manchesteru City z Brentford ma stosunkowo krótką, ale ciekawą historię w Premier League. Oba kluby przez lata rzadko spotykały się na najwyższym szczeblu, ponieważ Brentford dopiero niedawno umocnił swoją pozycję w elicie. W poprzednim sezonie jesienią The Citizens wygrali 2:1, potwierdzając swoją dominację na Etihad Stadium. W rewanżu na wiosnę padł remis 2:2, co było dowodem, że „Pszczoły” potrafią postawić się mistrzom Anglii.
Brentford – Manchester City, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego meczu jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Citizens, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.65. W przypadku zwycięstwa Brentford natomiast sięga nawet 4.60.
Brentford – Manchester City, kto wygra?
Brentford – Manchester City, przewidywane składy
Brentford – Manchester City, transmisja
Spotkanie Brentford – Manchester City obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Początek rywalizacji już w najbliższą niedzielę (5 października) o godzinie 17:30.
