IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Bryan Mbeumo

Brentford Luton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2023 17:11 .

Brentford FC – Luton Town: przewidywania

Piłkarze Brentford punktują podobnie w meczach domowych i wyjazdowych. Warto jednak zaznaczyć, że Pszczoły wygrały dwa z trzech ostatnich spotkań u siebie. Nie ma zatem podstaw, aby sądzić, że Luton wróci do domu z dorobkiem choćby punktu. Beniaminek ma coraz lepszą formę, ale według mnie to nie wystarczy w sobotniej potyczce. Mój typ: wygrana Brentford.

Brentford FC – Luton Town: ostatnie wyniki

Dwa ostatnie mecze były przykre dla fanów Brentford. Ich zespół nie potrafił strzelić gola Arsenalowi i Liverpoolowi i przegrał oba mecze. Wcześniej Pszczoły wygrały trzy mecze z rzędu, w tym przeciwko Chelsea.

Gracze Luton są na fali wznoszącej. Pozytywnymi sygnałami były remisy z Nottingham i Liverpoolem. W minionej kolejce beniaminek doczekał się drugiej wygranej w Premier League. Luton w pokonanym polu zostawiło Crystal Palace.

Brentford FC – Luton Town: historia

Kluby te po raz ostatni rywalizowały ze sobą w sezonie 2020/2021. Wówczas Brentford nie pozostawiło Luton, który zespól jest lepszy. Pszczoły wygrały u siebie 1:0, a na wyjeździe 3:0.

Brentford FC – Luton Town: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są jednoznaczne. Faworytem jest Brentford. Kurs na wygraną gospodarzy oscyluje w graniach 1.49. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 4.50. Z kolei grając na zwycięstwo Luton stawiamy po kursie około 6.35. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z bonusu 200% od depozytu aż do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Brentford FC – Luton Town: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Brentford 0% Remis 0% Wygrana Luton 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Brentford

Remis

Wygrana Luton

Brentford FC – Luton Town: przewidywane składy

Brentford Thomas Frank 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Luton Rob Edwards Brentford Thomas Frank 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Luton Rob Edwards Rezerwowi ▼ 4 Charlie Goode 7 Neal Maupay 13 Zanka 21 Thomas Strakosha 23 Keane Lewis-Potter 24 Mikkel Damsgaard 26 Shandon Baptiste 37 Michael Olakigbe 38 Ethan Brierley 8 Luke Berry 11 Elijah Adebayo 14 Tahith Chong 18 Jordan Clark 19 Jacob Brown 23 Tim Krul 26 Ryan Giles 43 Zack Nelson 47 Jayden Luker Brentford Thomas Frank 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Luton Rob Edwards Brentford Thomas Frank 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Luton Rob Edwards Rezerwowi ▼ 4 Charlie Goode 7 Neal Maupay 13 Zanka 21 Thomas Strakosha 23 Keane Lewis-Potter 24 Mikkel Damsgaard 26 Shandon Baptiste 37 Michael Olakigbe 38 Ethan Brierley 8 Luke Berry 11 Elijah Adebayo 14 Tahith Chong 18 Jordan Clark 19 Jacob Brown 23 Tim Krul 26 Ryan Giles 43 Zack Nelson 47 Jayden Luker

Brentford FC – Luton Town: transmisja

Sobotni mecz 14. kolejki Premier League pomiędzy Brentford a Luton rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna jedynie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.