Bournemouth – West Ham: typy, kursy, zapowiedź (23.04.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Jarrod Bowen

Vitality Stadium Premier League Bournemouth West Ham 2.90 3.30 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2023 15:03 .

Bournemouth – West Ham, typy i przewidywania

Prawdziwą sensacją była wygrana Bournemouth w wyjazdowym meczu z Tottenhamem 3:2. Wisienki pokazały prawdziwy charakter i wolę walki do samego końca. W ten właśnie sposób udało im się w ostatnich tygodniach wygrać z Leicester, czy Fulham. Dzięki temu ich przewaga nad strefą spadkową wynosi już sześć punktów. Pozwala to ze spokojem patrzeć w przyszłość.

West Ham zapewnił sobie w czwartek awans do półfinału Ligi Konferencji. Z jednej strony to sukces, z drugiej Młoty muszą przez to rozdzielać swoją uwagę na dwa fronty, co nie do końca sprzyja ich sytuacji w Premier League. Przewaga nad strefą spadkową to tylko cztery punkty, dlatego wciąż trzeba zachowywać czujność i podchodzić do każdego meczu, jakby miał on zdecydować o utrzymaniu. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Betfan 2.09 Powyżej 2.5 gola Odwiedź Betfan

Bournemouth – West Ham, ostatnie wyniki

W samych superlatywach można było pisać o postawie Bournemouth w rywalizacji z Tottenhamem. Koguty wyrównały w 88. minucie, jednak to Wisienki ostatecznie były górą. Było to drugie zwycięstwo z rzędu, bo wcześniej wygrały także 1:0 z Leicester. Widać znaczącą poprawę ich gry.

Wspomnienia z fatalnego meczu z Newcastle zostały już w Londynie zatarte. West Ham awansował do półfinału Ligi Konferencji, wygrywając w dwumeczu z Gent aż 5:1. Ponadto wygrał z Fulham i zanotował niezwykle cenny remis z Arsenalem 2:2.

Bournemouth – West Ham, sytuacja kadrowa

Niezdolni do gry po stronie Bournemouth pozostają Fredericks i Stanislas, jednak brakowało ich już w kilku ostatnich meczach. Niepewny jest również stan zdrowia Hameda Juniora Toure. West Ham zagra natomiast bez kontuzjowanego Gianluki Scamakki. Włoch wciąż nie wyleczył jeszcze kontuzji kolana.

Bournemouth – West Ham, historia

Poprzednie spotkanie bezpośrednie West Ham wyraźnie wygrał 2:0. Nie było to jednak regułą w ostatnich meczach. W 2020 roku w spotkaniu towarzyskim Wisienki wygrały 5:3. Ogółem patrząc, bilans jest wyrównany. Licząc pięć poprzednich meczów, West Ham wygrał dwa, podobnie jak Bournemouth.

Bournemouth – West Ham, kursy bukmacherskie

Bournemouth gra u siebie, jednak nieco niższe kursy bukmacherzy oferują na zwycięstwo West Hamu. Typ na gospodarzy to 2.95, podczas gdy kurs na Młoty to 2.55. Remis natomiast jest wyceniany na 3.30. Spotkanie warto obstawić na Betfan, jednak wcześniej, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na zakład bez ryzyka aż do 600 PLN. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kod promocyjny GOAL.

Bournemouth – West Ham, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Bournemouth 0% Remis 0% Wygrana West Hamu 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Bournemouth

Remis

Wygrana West Hamu

Bournemouth – West Ham, przewidywane składy

Bournemouth: Neto – Mepham, Stephens, Kelly – Tavernier, Rothwell, Lerma, Vina – Christie, Billing, Solanke

West Ham: Fabiański – Coufal, Zaouma, Aguerd, Emerson – Bowen, Soucek, Rice, Paqueta, Benrahma – Antonio

Bournemouth – West Ham, transmisja

Spotkanie Bournemouth z West Hamem transmitowane będzie na antenie Viaplay. Tylko za pośrednictwem platformy streamingowej będziecie mogli obejrzeć to starcie 32. kolejki Premier League.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.