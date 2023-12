Bournemouth – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2023)

Bournemouth - Aston Villa: typy i kursy na mecz 14. kolejki rozgrywek Premier League. Popularne "Wisienki" w nadchodzącym spotkaniu ugoszczą na swoim stadionie zespół prowadzony przez Unaia Emery'ego. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już w niedzielę (3 grudnia) o godzinie 15:00.

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Moussa Diaby

Bournemouth Aston Villa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2023 11:31 .

Bournemouth – Aston Villa, typy bukmacherskie

Bournemouth w niedzielę czeka bardzo trudne zadanie. “Wisienki” zmierzą się na własnym stadionie z Aston Villą, która jest ostatnio w bardzo wysokiej formie. Spotkanie na Vitality Stadium zapowiada się niezwykle ciekawie, a ja spodziewam się jednak, że trzy punkty wrócą do drużyny z Birmingham. Mój typ: wygrana Aston Villi

Bournemouth – Aston Villa, ostatnie wyniki

Bournemouth w ostatnim czasie prezentuje się dość solidnie, przez co ich przewaga nad strefą spadkową wzrosła do siedmiu punktów. Drużyna Andoniego Iraoli w pięciu ostatnim spotkaniach zdołała trzykrotnie odnieść zwycięstwo (2:1 z Burnley, 2:0 z Newcastle i 3:1 z Sheffield United), a także poniosła dwie porażki (1:2 z Liverpoolem w Carabao Cup oraz 1:6 z Manchesterem City).

Aston Villa natomiast w tym sezonie zachwyca formą i zasłużenie znajduje się w czołówce tabeli. Pięć ostatnich spotkań drużyny z Birmingham zakończyło się czterema zwycięstwami (2:1 z AZ Alkmaar w Lidze Konferencji, 3:1 z Fulham, 2:1 z Tottenhamem oraz 2:1 z Legią Warszawa w Lidze Konferencji), a także jedną porażką (0:2 z Nottingham Forest).

Bournemouth – Aston Villa, historia

W ubiegłym sezonie starcia między tymi zespołami kończyły się wygraną gospodarzy. W rundzie jesiennej Bournemouth wygrało 2:0, natomiast już wiosną po trzy punkty sięgnęła Aston Villa (3:0). Wcześniejsze trzy mecze padły łupem popularnych “Wisienek”.

Bournemouth – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego starcia jest Aston Villa, mimo że to za Bournemouth tego dnia będzie przemawiał atut własnego boiska. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.97 – 2.01, podczas gdy na zwycięstwo podopiecznych Andoniego Iraoli sięgają nawet 3.45. To dobra okazja, aby skorzystać z oferty Superbet, który przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Zarejestruj konto z kodem promocyjnym Superbet GOAL i odbierz premię dla graczy. Każdy typer rejestrujący się z hasłem GOAL otrzyma cztery, zamiast trzech bonusów dostępnych w standardowej ofercie powitalnej, a wśród nich jest między innymi darmowy zakład.

Bournemouth – Aston Villa, kto wygra?

Bournemouth – Aston Villa, przewidywane składy

Bournemouth – Aston Villa, przewidywane składy

Bournemouth Andoni Iraola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Aston Villa Unai Emery Rezerwowi ▼ 6 Chris Mepham 7 David Brooks 8 Joe Rothwell 11 Dango Ouattara 17 Luis Sinisterra 21 Kieffer Moore 29 Philip Billing 42 Mark Travers 43 Ben Greenwood 3 Diego Carlos 15 Alex Moreno 17 Clement Lenglet 22 Nicolò Zaniolo 24 Jhon Durán 25 Robin Olsen 32 Leander Dendoncker 41 Jacob Ramsey 47 Tim Iroegbunam

Bournemouth – Aston Villa, transmisja meczu

Spotkanie Bournemouth – Aston Villa będzie transmitowane wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na Vitality Stadium już w niedzielę (3 grudnia) o godzinie 15:00.

