Borussia Dortmund – Ulsan HD: typy, kursy, zapowiedź (25.06.2025)

Borussia Dortmund - Ulsan HD to mecz 3. kolejki grupy F Klubowych Mistrzostw Świata. Spotkanie rozpocznie się w środę (25 czerwca) o godz. 21:00. Zdecydowanym faworytem meczu są zawodnicy Niko Kovaca.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Borussia Dortmund – Ulsan: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund stanie przed szansą przypieczętowania awansu do 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata. W środę zmierzy się w ostatnim meczu fazy grupowej z południowokoreańskim Ulsan HD. Podopieczni Niko Kovaca nie mogą sobie pozwolić na potknięcie, jeśli chcą uniknąć sensacyjnego zakończenia swojej przygody już na etapie grupowym. Miłosz Trojak, który niedawno przeniósł się do Ulsan z Korony Kielce, wystąpił już w dwóch spotkaniach podczas trwającego turnieju w Stanach Zjednoczonych.

Dortmundczycy zajmują obecnie drugą lokatę w grupie z dorobkiem czterech punktów. Tylko jedno oczko mniej mają trzecie Mamelodi Sundowns, które w równoległym spotkaniu zmierzą się z liderującym Fluminense. Co ciekawe, brazylijski gigant także ma cztery punkty, więc sytuacja w grupie jest więc niezwykle napięta i wszystko rozstrzygnie się dopiero w ostatniej kolejce. Patrząc na różnicę klas między zespołami, trudno nie spodziewać się zdecydowanej dominacji Borussii. Moim zdaniem BVB spokojnie stać na zdobycie kilku bramek. Mój typ: liczba goli powyżej 3.5.

Borussia Dortmund – Ulsan: ostatnie wyniki

Piłkarze Borussii rozpoczęli Klubowe Mistrzostwa Świata od bezbramkowego remisu z brazylijskim Fluminense. W kolejnym spotkaniu, rozegranym w minioną sobotę, ekipa Niko Kovaca stoczyła starcie z Mamelodi Sundowns, wygrywając (4:3), choć do ostatnich minut musiała drżeć o końcowy wynik w Cincinnati. Warto podkreślić, że niemiecki zespół pozostaje niepokonany we wszystkich rozgrywkach od początku kwietnia, kiedy to uległ Barcelonie w Lidze Mistrzów. Od tamtej pory BVB prezentuje stabilną formę.

Aktualni mistrzowie Korei Południowej pożegnali się z prestiżowym turniejem już po dwóch kolejkach fazy grupowej. Ulsan najpierw przegrał z Mamelodi (0:1). W kolejnym meczu Miłosz Trojak i spółka sprawili niespodziankę, prowadząc 2:1 do przerwy z Fluminense, ale po przerwie całkowicie oddali inicjatywę i ostatecznie przegrali (2:4). Zespół prowadzony przez Pan-gon Kima znajduje się w wyraźnym kryzysie, gdyż nie wygrał żadnego z ostatnich czterech spotkań, a defensywa pozostawia wiele do życzenia. Ulsan stracił aż 11 bramek w pięciu poprzednich meczach.

Borussia Dortmund – Ulsan: historia

To będzie pierwsze w historii starcie obu drużyn. Dotychczas Borussia Dortmund i Ulsan HD nie miały okazji zmierzyć się ze sobą w żadnych oficjalnych rozgrywkach.

Borussia Dortmund – Ulsan: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów to piłkarze Borussii Dortmund są zdecydowanymi faworytami środowego starcia w Klubowych Mistrzostwach Świata. Kursy na zwycięstwo niemieckiej drużyny wahają się od 1.22 do 1.23. Wygrana południowokoreańskiego zespołu wyceniana jest na około 12.50, natomiast remis można obstawić przy kursie około 6.60.

Borussia Dortmund Remis Ulsan HD FC 1.23 6.75 12.5 1.24 6.50 11.0 1.23 6.60 12.0 1.24 6.75 12.5 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 24 czerwca 2025 21:59 .

Borussia Dortmund – Ulsan: przewidywane składy

BVB: Kobel – Sule, Anton, Bensebaini – Couto, Nmecha, Gross, Svensson – Bellingham, Brandt – Guirassy

Ulsan: Jo – Kang, Trojak, Kim, Lee – Ludwigson, Lee, Bojnac, Ko, Um – Farias

Borussia Dortmund – Ulsan: transmisja meczu

Spotkanie Borussii Dortmund z Ulsan HD odbędzie się w środę, 25 czerwca, o godzinie 21:00 w ramach 3. kolejki Klubowych Mistrzostw Świata. Mecz będzie transmitowany na platformie DAZN oraz w usłudze Superbet TV, gdzie można obejrzeć wszystkie pojedynki tegorocznego turnieju w USA.

