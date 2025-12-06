Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim: typy, kursy, zapowiedź (07.12.2025)

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim to mecz 13. kolejki 1. Bundesligi. Mecz na Signal Iduna Park odbędzie się w niedzielę (7 grudnia) o godz. 17:30.

Borussia Dortmund – Hoffenheim: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund podejmie TSG Hoffenheim na Signal Iduna Park w hicie 13. kolejki 1. Bundesligi. Piłkarze Niko Kovaca po zwycięstwie nad Bayerem Leverkusen (2:1) zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli. Z kolei zespół Christiana Ilzera plasuje się na piątej pozycji.

Goście liczą na przedłużenie świetnej serii. Hoffenheim pozostaje niepokonane w lidze od początku października. Co więcej, TSG jest jak dotąd najlepiej punktującą drużyną na wyjazdach w Bundeslidze, nie przegrywając żadnego z dotychczasowych spotkań poza domem. Z kolei BVB nie poniosło w tym sezonie porażki przed własną publicznością, choć potrafili tam punktować już zarówno Stuttgart, jak i RB Lipsk. W mojej ocenie zapowiada się wyrównane starcie, które może zakończyć się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Borussia Dortmund – Hoffenheim: ostatnie wyniki

Piłkarze Borussii mają za sobą bardzo intensywny tydzień. BVB odpadło z Pucharu Niemiec po porażce z Bayerem Leverkusen (0:1), choć kilka dni wcześniej efektownie pokonało rywali na BayArenie (2:1) w starciu ligowym. W listopadzie dortmundczycy imponowali również w europejskich pucharach. Rozbili Villarreal (4:0) w Lidze Mistrzów, a w Bundeslidze zremisowali ze Stuttgartem (3:3) oraz Hamburger SV (1:1).

Hoffenheim kończy rok w znakomitej dyspozycji. Ekipa Christiana Ilzera w ostatni weekend pewnie wygrał z Augsburgiem (3:0), wcześniej zremisował z Mainz (1:1), a także odniósł cenne zwycięstwa nad RB Lipsk (3:1) i VfL Wolfsburg (3:2). Sporym rozczarowaniem było w ostatnich tygodniach było odpadnięcie z Pucharu Niemiec po dogrywce w starciu z St. Pauli.

Borussia Dortmund – Hoffenheim: historia

Drużyna z Dortmundu wygrała trzy z pięciu ostatnich spotkań z Hoffenheim. W ostatnim bezpośrednim starciu BVB triumfowało na wyjeździe (3:2), natomiast wcześniejszy mecz na Signal Iduna Park zakończył się remisem (1:1). Piłkarze z Zagłębia Ruhry po raz ostatni pokonali Hoffenheim u siebie w lidze we wrześniu 2022 roku.

Borussia Dortmund – Hoffenheim: kursy bukmacherskie

Zdecydowanymi faworytami niedzielnego hitu w Bundeslidze są zawodnicy Borussii Dortmund, na których kurscy oscylują w granicach 1.59-1.62. Trumf Hoffenheim został wyceniony na poziomie około 4.75, a remis można obstawić przy kursie mniej więcej 4.40.

Borussia Dortmund – Hoffenheim: przewidywane składy

Borussia Dortmund – Hoffenheim: przewidywane składy

Borussia Dortmund Niko Kovač Hoffenheim Christian Ilzer Borussia Dortmund Niko Kovač 3-4-2-1 Przewidywany skład 1 Kobel 28 Anselmino 3 Anton 4 Schlotterbeck 26 Ryerson 20 Sabitzer 8 Nmecha 24 Svensson 10 Brandt 27 Adeyemi 9 Guirassy Hoffenheim Christian Ilzer 4-1-2-1-2 Przewidywany skład 1 Baumann 34 Coufal 2 Hranac 21 Hajdari 13 Bernardo 7 Avdullahu 6 Prömel 18 Burger 27 Kramaric 19 Lemperle 29 Toure

Rezerwowi:
Borussia: 2 Yan Couto 5 Ramy Bensebaini 7 Jobe Bellingham 13 Pascal Groß 14 Maximilian Beier 17 Carney Chukwuemeka 21 Fábio Silva 23 Emre Can 33 Alexander Meyer
Hoffenheim: 5 Ozan Kabak 9 Ihlas Bebou 10 Muhammed Damar 11 Fisnik Asllani 15 Valentin Gendrey 17 Umut Tohumcu 22 Alexander Prass 33 Max Moerstedt 37 Luca Philipp

Borussia Dortmund – Hoffenheim: sonda

Borussia Dortmund – Hoffenheim: transmisja meczu

Spotkanie Borussii Dortmund z TSG Hoffenheim na Signal Iduna Park w ramach 13. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w niedzielę, 7 grudnia, o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1 i serwisie elevensports.pl.

