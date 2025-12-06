Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim: typy, kursy, zapowiedź (07.12.2025)

Borussia Dortmund – Hoffenheim: typy bukmacherskie
Borussia Dortmund podejmie TSG Hoffenheim na Signal Iduna Park w hicie 13. kolejki 1. Bundesligi. Piłkarze Niko Kovaca po zwycięstwie nad Bayerem Leverkusen (2:1) zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli. Z kolei zespół Christiana Ilzera plasuje się na piątej pozycji.
Goście liczą na przedłużenie świetnej serii. Hoffenheim pozostaje niepokonane w lidze od początku października. Co więcej, TSG jest jak dotąd najlepiej punktującą drużyną na wyjazdach w Bundeslidze, nie przegrywając żadnego z dotychczasowych spotkań poza domem. Z kolei BVB nie poniosło w tym sezonie porażki przed własną publicznością, choć potrafili tam punktować już zarówno Stuttgart, jak i RB Lipsk. W mojej ocenie zapowiada się wyrównane starcie, które może zakończyć się podziałem punktów. Mój typ: remis.
Borussia Dortmund – Hoffenheim: ostatnie wyniki
Piłkarze Borussii mają za sobą bardzo intensywny tydzień. BVB odpadło z Pucharu Niemiec po porażce z Bayerem Leverkusen (0:1), choć kilka dni wcześniej efektownie pokonało rywali na BayArenie (2:1) w starciu ligowym. W listopadzie dortmundczycy imponowali również w europejskich pucharach. Rozbili Villarreal (4:0) w Lidze Mistrzów, a w Bundeslidze zremisowali ze Stuttgartem (3:3) oraz Hamburger SV (1:1).
Hoffenheim kończy rok w znakomitej dyspozycji. Ekipa Christiana Ilzera w ostatni weekend pewnie wygrał z Augsburgiem (3:0), wcześniej zremisował z Mainz (1:1), a także odniósł cenne zwycięstwa nad RB Lipsk (3:1) i VfL Wolfsburg (3:2). Sporym rozczarowaniem było w ostatnich tygodniach było odpadnięcie z Pucharu Niemiec po dogrywce w starciu z St. Pauli.
Borussia Dortmund – Hoffenheim: historia
Drużyna z Dortmundu wygrała trzy z pięciu ostatnich spotkań z Hoffenheim. W ostatnim bezpośrednim starciu BVB triumfowało na wyjeździe (3:2), natomiast wcześniejszy mecz na Signal Iduna Park zakończył się remisem (1:1). Piłkarze z Zagłębia Ruhry po raz ostatni pokonali Hoffenheim u siebie w lidze we wrześniu 2022 roku.
Borussia Dortmund – Hoffenheim: kursy bukmacherskie
Zdecydowanymi faworytami niedzielnego hitu w Bundeslidze są zawodnicy Borussii Dortmund, na których kurscy oscylują w granicach 1.59-1.62. Trumf Hoffenheim został wyceniony na poziomie około 4.75, a remis można obstawić przy kursie mniej więcej 4.40.
Borussia Dortmund – Hoffenheim: przewidywane składy
|2Yan Couto
|5Ramy Bensebaini
|7Jobe Bellingham
|13Pascal Groß
|14Maximilian Beier
|17Carney Chukwuemeka
|21Fábio Silva
|23Emre Can
|33Alexander Meyer
|5Ozan Kabak
|9Ihlas Bebou
|10Muhammed Damar
|11Fisnik Asllani
|15Valentin Gendrey
|17Umut Tohumcu
|22Alexander Prass
|33Max Moerstedt
|37Luca Philipp
Borussia Dortmund – Hoffenheim: transmisja meczu
Spotkanie Borussii Dortmund z TSG Hoffenheim na Signal Iduna Park w ramach 13. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w niedzielę, 7 grudnia, o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1 i serwisie elevensports.pl.
