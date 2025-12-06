Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim: typy, kursy, zapowiedź (07.12.2025)

17:27, 6. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim to mecz 13. kolejki 1. Bundesligi. Mecz na Signal Iduna Park odbędzie się w niedzielę (7 grudnia) o godz. 17:30.

Karim Adeyemi
René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Borussia Dortmund – Hoffenheim: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund podejmie TSG Hoffenheim na Signal Iduna Park w hicie 13. kolejki 1. Bundesligi. Piłkarze Niko Kovaca po zwycięstwie nad Bayerem Leverkusen (2:1) zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli. Z kolei zespół Christiana Ilzera plasuje się na piątej pozycji.

Goście liczą na przedłużenie świetnej serii. Hoffenheim pozostaje niepokonane w lidze od początku października. Co więcej, TSG jest jak dotąd najlepiej punktującą drużyną na wyjazdach w Bundeslidze, nie przegrywając żadnego z dotychczasowych spotkań poza domem. Z kolei BVB nie poniosło w tym sezonie porażki przed własną publicznością, choć potrafili tam punktować już zarówno Stuttgart, jak i RB Lipsk. W mojej ocenie zapowiada się wyrównane starcie, które może zakończyć się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
4.20
Remis
*Kursy z 06.12.2025 17⁚23 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Borussia Dortmund – Hoffenheim: ostatnie wyniki

Piłkarze Borussii mają za sobą bardzo intensywny tydzień. BVB odpadło z Pucharu Niemiec po porażce z Bayerem Leverkusen (0:1), choć kilka dni wcześniej efektownie pokonało rywali na BayArenie (2:1) w starciu ligowym. W listopadzie dortmundczycy imponowali również w europejskich pucharach. Rozbili Villarreal (4:0) w Lidze Mistrzów, a w Bundeslidze zremisowali ze Stuttgartem (3:3) oraz Hamburger SV (1:1).

Hoffenheim kończy rok w znakomitej dyspozycji. Ekipa Christiana Ilzera w ostatni weekend pewnie wygrał z Augsburgiem (3:0), wcześniej zremisował z Mainz (1:1), a także odniósł cenne zwycięstwa nad RB Lipsk (3:1) i VfL Wolfsburg (3:2). Sporym rozczarowaniem było w ostatnich tygodniach było odpadnięcie z Pucharu Niemiec po dogrywce w starciu z St. Pauli.

Borussia Dortmund – Hoffenheim: historia

Drużyna z Dortmundu wygrała trzy z pięciu ostatnich spotkań z Hoffenheim. W ostatnim bezpośrednim starciu BVB triumfowało na wyjeździe (3:2), natomiast wcześniejszy mecz na Signal Iduna Park zakończył się remisem (1:1). Piłkarze z Zagłębia Ruhry po raz ostatni pokonali Hoffenheim u siebie w lidze we wrześniu 2022 roku.

Borussia Dortmund – Hoffenheim: kursy bukmacherskie

Zdecydowanymi faworytami niedzielnego hitu w Bundeslidze są zawodnicy Borussii Dortmund, na których kurscy oscylują w granicach 1.59-1.62. Trumf Hoffenheim został wyceniony na poziomie około 4.75, a remis można obstawić przy kursie mniej więcej 4.40.

Borussia Dortmund
Remis
Hoffenheim
1.62
4.20
4.75
1.62
4.40
4.75
1.59
4.30
4.70
1.62
4.40
4.75
Odds are subject to change. Last updated 5 grudnia 2025 17:02

Borussia Dortmund – Hoffenheim: przewidywane składy

Borussia Dortmund – Hoffenheim: sonda

Kto wygra mecz na Signal Iduna Park?

  • Borussia Dortmund
  • Będzie remis
  • TSG Hoffenheim
  • Borussia Dortmund
  • Będzie remis
  • TSG Hoffenheim

0 Votes

Borussia Dortmund – Hoffenheim: transmisja meczu

Spotkanie Borussii Dortmund z TSG Hoffenheim na Signal Iduna Park w ramach 13. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w niedzielę, 7 grudnia, o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1 i serwisie elevensports.pl.

