Benfica Lizbona – Real Madryt: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Alvaro Arbeloa stanie naprzeciwko Jose Mourinho, czyli uczeń zmierzy się z mistrzem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio da Luz już w najbliższą środę, 28 stycznia o godzinie 21:00.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Benfica Lizbona – Real Madryt, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie Benfiki Lizbona z Realem Madryt w ramach 8. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Ekipa Orłów ma na swoim koncie zaledwie 6 punktów, zajmuje dopiero 29. miejsce w tabeli i jej szanse na awans do play-offów są niewielkie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja drużyny Królewskich, która jest o krok od bezpośredniej promocji do 1/8 finału. Zespół Alvaro Arbeloi zgromadził już 15 punktów, co daje mu wysoką 3. pozycję w stawce. Początek rywalizacji na Estadio da Luz już w najbliższą środę, 28 stycznia o godzinie 21:00.

W tym starciu stawiam na przyjezdnych z Hiszpanii, którzy powinni poradzić sobie z portugalskim zespołem. Ekipa Los Blancos prezentuje się znacznie stabilniej w tej edycji rozgrywek i ma wyraźnie większy potencjał kadrowy. Mój typ: wygrana Realu Madryt.

Ernest STS 1.72 Zwycięstwo Realu Odwiedź STS

Benfica Lizbona – Real Madryt, sytuacja kadrowa

W meczu Benfiki Lizbona z Realem Madryt zespół gospodarzy będzie musiał radzić sobie bez kilku ważnych zawodników – w tym Nuno Felixa, Sidny’ego Lopesa Cabrala, Alexandra Baha, Dodiego Lukebakio, Richarda Riosa i Joao Veloso. W drużynie gości zabraknie natomiast Trenta Alexandra-Arnolda, Edera Militao, Antonio Rudigera oraz Ferlanda Mendy’ego. Braki kadrowe mogą znacząco wpłynąć na taktykę i przebieg spotkania.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Benfica Lizbona – Real Madryt, ostatnie wyniki

Benfica Lizbona w dwóch ostatnich meczach pokonała Estrelę Amadora 4:0 w lidze, a wcześniej przegrała 0:2 z Juventusem w Lidze Mistrzów. Real Madryt w tym samym czasie również grał na ligowym podwórku i w europejskich pucharach, wygrywając 2:0 z Villarrealem i ogrywając AS Monaco 6:1. Te wyniki pokazują, że drużyna Królewskich prezentowała większą skuteczność w swoich spotkaniach.

Benfica Lizbona – Real Madryt, historia

Bezpośrednia rywalizacja Benfiki Lizbona z Realem Madryt jest bardzo krótka, bo w całej historii byliśmy świadkami tylko czterech meczów między tymi zespołami. Co ciekawe, aż trzy z nich wygrała portugalska drużyna, hiszpański zespół odniósł tylko jedno zwycięstwo, natomiast ani razu nie padł remis. Tak więc Benfica niespodziewanie dominuje nad Realem, biorąc pod uwagę poprzednie starcia tych klubów.

Benfica Lizbona – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów środowego pojedynku uważają gości, którzy dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Benfiki Lizbona wynosi około 4.30, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Załóż nowe konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od wpłat do 600 złotych.

SL Benfica Real Madryt Odds are subject to change. Last updated 27 stycznia 2026 16:41

Benfica Lizbona – Real Madryt, przewidywane składy

Benfica: Trubin – Dedić, Araujo, Otamendi, Dahl – Aursnes, Barrenechea – Prestianni, Barreiro, Sudakov – Pavlidis

Real: Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Bellingham, Guler – Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Benfica Lizbona – Real Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Benfiki

remisem

zwycięstwem Realu zwycięstwem Benfiki

remisem

zwycięstwem Realu 0 Votes

Benfica Lizbona – Real Madryt, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Benfiką Lizbona a Realem Madryt w ramach 8. kolejki Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ 360 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio da Luz już w najbliższą środę, czyli 28 stycznia, o godzinie 21:00.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.