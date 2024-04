Pierre-Emerick Aubameyang Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Benfica Lizbona Olympique Marsylia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2024 09:06 .

Benfica – Marsylia: typy bukmacherskie

Ćwierćfinałowy dwumecz Ligi Europy pomiędzy Benfiką a Marsylią ma jednego wyraźnego faworyta i wcale nie może to dziwić. Patrząc na cały sezon w wykonaniu obu ekip, z łatwością można zauważyć, że zdecydowanie lepiej radzą sobie Portugalczycy.

Gospodarze będą chcieli sobie zapewnić przed własną publicznością odpowiednią zaliczkę. Z kolei Marsylia jest pogrążona w kryzysie i właśnie z tego powodu moim proponowanym typem na to spotkanie jest wygrana Benfiki.

Betclic 1.83 Benfica wygra Zagraj

Benfica – Marsylia: ostatnie wyniki

W ostatnich pięciu meczach Benfica zanotowała trzy zwycięstwa, remis i porażkę. Dwa niezbyt korzystne wyniki padły w niedawnych derbach ze Sportingiem CP. Najpierw ekipy spotkały się w lidze, a potem w Pucharze Portugalii.

Natomiast Marsylia nie ma się czym chwalić, bo bilans pięciu poprzednich meczów Olympique’u to cztery porażki i tylko jedna wygrana. Francuzi nie wygrali czterech spotkań z rzędu.

Benfica – Marsylia: historia

Spotkania Benfiki z Marsylią w poprzednich latach głównie miały charakter towarzyski. Ostatni raz o stawkę obie drużyny zagrały w 2010 roku w 1/8 finału Ligi Europy i wówczas lepsi byli Portugalczycy.

Benfica – Marsylia: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem jest Benfica, kurs na wygraną gości to około 1.83. Natomiast na zwycięstwo Marsylii współczynnik oscyluje w granicach 4.30. Przypominamy, że z naszym kodem bonusowym GOAL do bukmachera Betclic możesz odebrać zakład bez ryzyka do 50 zł.

Benfica – Marsylia: przewidywane składy

Benfica Lizbona Roger Schmidt 4-2-1-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Olympique Marsylia Jean-Louis Gasset Benfica Lizbona Roger Schmidt 4-2-1-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Olympique Marsylia Jean-Louis Gasset Rezerwowi ▼ 3 Álvaro Fernández Carreras 5 Felipe Morato 10 Orkun Kökcü 19 Casper Tengstedt 20 Joao Mario 24 Samuel Soares 32 Benjamín Rollheiser 36 Marcos Leonardo 44 Tomas Araújo 45 Leo Kokubo 47 Tiago Gouveia 8 Azzedine Ounahi 20 Joaquin Correa 36 Ruben Blanco 37 Emran Soglo 40 Jelle Van Neck 44 Luis Henrique 62 Amir Murillo

Benfica – Marsylia: transmisja meczu

Czwartkowe (11 kwietnia) spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00 na Estadio da Luz w Lizbonie. Mecz będzie można oglądać tylko za pośrednictwem internetu na platformie streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.