Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź (05.03.2025)

Bayern Monachium - Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź. Czego spodziewać się w hitowym meczu dwóch drużyn z Bundesligi w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów? Oto przewidywania na to starcie.

Sven Hoppe/dpa/Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: typy i przewidywania

Nie da się ukryć, środa z Ligą Mistrzów zapowiada się wybornie. Oprócz absolutnie hitowego starcia PSG z Liverpoolem oraz ciekawego z punktu widzenia kibica w Polsce meczu Barcelony, czekają nas także derby Niemiec. Bayern Monachium podejmie bowiem Bayer Leverkusen w meczu 1/8 Ligi Mistrzów.

Właściwie trudno wskazać faworyta do wygrania tego starcia i awansu do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Zarówno gospodarze, jak i goście to absolutnie klasowe ekipy, które powinny zademonstrować nam bardzo dobry, ofensywny futbol nastawiony na zdobywanie goli. Z drugiej strony ostatnie starcia tych drużyn uczą nas, że mecze pomiędzy nimi są bardzo wyrównane i o przechyleniu szali na czyjąś korzyść mogą zdecydować detale.

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: ostatnie wyniki

Nie da się ukryć, w ostatnim obie te drużyny są w bardzo dobrej formie. Zarówno Bayern Monachium, jak i Bayer Leverkusen punktują znakomicie, a do tego prezentują bardzo ciekawy, ofensywny futbol. W ostatni weekend zarówno Bayern, jak i Bayer wygrali swoje mecze. Die Roten pokonali VfB Stuttgart na wyjeździe 3:1, a Aptekarze okazali się lepsi od Eintrachtu Frankfurt i zwyciężyli z nimi wynikiem 4:1. Podobnie dobrze radzili sobie oni w jeszcze poprzedniej kolejce.

W Lidze Mistrzów z kolei Bayer zapewnił sobie awans bezpośrednio, bez rozgrywania fazy play-off, co jednak musiał zrobić Bayern, który pokonał Celtic Glasgow w dwumeczu. Wydaje się jednak, że to Die Roten mieli nieco trudniejszy zestaw rywali w fazie ligowej, bowiem przede wszystkim trafili na Barceloną w najlepszym momencie w sezonie.

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: historia

Oba te zespoły całkiem nie tak dawno temu mierzyły się razem w ramach ligowego starcia. Wówczas, w połowie lutego padł wynik 0:0 w meczu rozgrywanym na stadionie Bayeru Leverkusen. W pierwszym meczu obecnej kampanii także padł wynik remisowy, ale już bramkowy, bowiem było 1:1. Co ciekawe, to jednak nie jedyne mecze tych zespołów w ostatnim czasie. Na początku grudnia Bayern Monachium podejmował ekipę Bayeru Leverkusen w ramach meczu Pucharu Niemiec i przegrał przed własną publicznością 0:1.

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: przewidywane składy

Bayern Monachium Vincent Kompany Bayer Leverkusen Xabi Alonso Bayern Monachium Vincent Kompany 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi 7 Serge Gnabry 8 Leon Goretzka 11 Kingsley Coman 15 Eric Dier 17 Gabriel Vidovic 18 Daniel Peretz 21 Hiroki Ito 22 Raphael Guerreiro 23 Sacha Boey 25 Thomas Müller 40 Jonas Urbig 44 Josip Stanisic 5 Mario Hermoso 7 Jonas Hofmann 13 Arthur 14 Patrik Schick 16 Emiliano Buendia 17 Matej Kovar 18 Alejo Sarco 19 Nathan Tella 23 Nordi Mukiele 24 Aleix Garcia 29 Artem Stepanov

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Bayernu Monachium. Kurs na zwycięstwo zespołu Die Roten wynosi około 1.80. Z kolei remis wyceniany jest mniej więcej na 3.70 lub też 3.80. Za zwycięstwo zespołu Bayeru Leverkusen dostać można nawet 4.25.

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: kto wygra?

Kto wygra mecz? Bayern Monachium

Remis

Bayer Leverkusen Bayern Monachium

Remis

Bayer Leverkusen 0 Votes

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: transmisja meczu

Spotkanie Bayernu Monachium z Bayerem Leverkusen w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w środę (5 marca) o godzinie 21:00. Mecz będzie można oglądać na antenie CANAL+ Extra 1 a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pakiet Super Sport kosztuje teraz 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok przy rejestracji z naszego linku.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.