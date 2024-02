Bayer Leverkusen – Mainz: typy, kursy, zapowiedź (23.02.2024)

Mecz Bayer Leverkusen - Mainz otworzy 23. kolejkę niemieckiej Bundesligi. Aptekarze znajdują się na autostradzie do zdobycia pierwszego w historii mistrzostwa kraju. Podopieczni Xabiego Alonso w starciu z niżej notowanym rywalem będą chcieli wykonać kolejny krok ku historycznemu osiągnięciu. Zapraszam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

Imago / Laci Perenyi Na zdjęciu: Florian Wirtz

Bayer Leverkusen FSV Mainz 05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2024 05:55 .

Bayer Leverkusen – Mainz: typy bukmacherskie

Bayer Leverkusen już teraz może zapisać ten sezon do jednego z najlepszych w historii klubu. Podopieczni hiszpańskiego trenera zachwycają na każdym kroku. Dodatkowo w bieżącej kampanii ani razu jeszcze nie przegrali i kontynuują serię 32. meczów bez porażki. Na ten moment mają 8 punktów przewagi nad Bayernem Monachium, dzięki czemu losy mistrzowskiego tytułu mają w swoich rękach. Xabi Alonso do swojej dyspozycji podczas meczu z Mainz będzie miał wszystkich piłkarzy za wyjątkiem Victora Boniface. Zatem Aptekarze w najmocniejszym składzie nie powinni mieć żadnych problemów, aby dopisać do swojego dorobku kolejne 3 punkty.

Natomiast Mainz znajduje się na drugim biegunie Bundesligi. Die Nullfünfer walczą o życie w lidze, lecz na ten moment tracą 7 punktów do bezpiecznego miejsca w tabeli ligowej. Co więcej, forma zespołu Bo Henriksena nie powala na kolana. Od początku roku wygrali zaledwie jedno spotkanie na krajowym podwórku w ostatniej kolejce przeciwko Augsburgowi (1:0). Co więcej, w ekipie gości panuje plaga kontuzji. Z powodu urazów wyłączonych jest aż sześciu piłkarzy.

W tym meczu nie powinno dojść do żadnej niespodzianki. Zdecydowanym faworytem jest Bayer Leverkusen i powinien bez problemów wygrać to spotkanie. Z racji dość niskiego kursu na czyste zwycięstwo proponuje dołożyć do tego liczbę bramek. Bardzo zachęcająco wygląda typ, że Aptekarze wygrają i padnie powyżej 2.5 goli w meczu. Ostatnie cztery mecze bezpośrednie pokrywały proponowaną linię goli. Dlatego moim zdaniem warto przyjrzeć się temu zakładowi.

Superbet 1.70 Bayer Leverkusen wygra i powyżej 2.5 goli w meczu Zagraj

Bayer Leverkusen – Mainz: ostatnie wyniki

Bayer jak już wcześniej wspominałem, nie przegrał w tym sezonie ani razu. Wśród ich ostatnich ofiar na krajowym podwórko są takie zespoły jak Heidenheim (2:1), Bayern Monachium (3:0), VfB Stuttgart (3:2) oraz Darmstadt (2:0). Jedyną rysą na szkle jest zremisowany mecz z Borussią Monchengladbach (0:0).

Goście nadchodzącego starcia w ostatniej kolejce przerwali niechlubną passę meczów bez zwycięstwa. Mainz na własnym stadionie wygrał 1:0 z Augsburgiem. Wcześniej zdobył zaledwie punkt w starciu z Unionem Berlin (1:1). Natomiast z boiska schodzili pokonani w spotkaniach ze Stuttgartem (1:3), Werderem (0:1) oraz Frankfurtem (0:1).

Bayer Leverkusen – Mainz: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem meczu Bayer Leverkusen – Mainz jest drużyna gospodarzy. Kurs na ich zwycięstwo to zaledwie 1.25, zaś na triumf gości aż 13. Jeśli nie masz jeszcze konta w Superbet, to rejestrując się z naszym kodem GOAL otrzymasz darmowy zakład o wartości 35 zł.

Bayer Leverkusen – Mainz: historia

W tym sezonie w bezpośrednim pojedynku pomiędzy Bayerem a Mainz górą była ekipa Aptekarzy, wygrywając 3:0. W poprzednim sezonie oba zespoły podzieliły się zwycięstwami. Najpierw 3:0 wygrała drużyna z Leverkusen, natomiast w drugiej części sezonu triumfował Mainz, wygrywając 3:2 na wyjeździe.

Bayer Leverkusen – Mainz: transmisja meczu

Spotkanie Bayer Leverkusen – Mainz odbędzie się 23 lutego na stadionie BayArena o godzinie 20:30. Transmisja meczu będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

