Bayer Leverkusen - Karabach Agdam: typy i kursy na rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Europy. W pierwszym meczu dość niespodziewanie padł remis 2:2. Jak będzie w rywalizacji na BayArenie? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Spotkanie odbędzie się już w czwartek (14 marca) o godzinie 21:00.

IMAGO / Kirchner-Media Na zdjęciu: Robert Andrich

Bayer Leverkusen FK Karabach Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2024 16:19 .

Bayer – Karabach, typy bukmacherskie

Już w czwartek dojdzie do rewanżowego spotkania 1/8 finału Ligi Europy pomiędzy Bayerem Leverkusen a Karabachem Agdam. W pierwszym spotkaniu w Kazachstanie doszło do sporej sensacji. Wówczas padł remis 2:2, a przez znaczną część meczu gospodarze prowadzili 2:0. W rewanżu zdecydowanym faworytem będą już podopieczni Xabiego Alonso. Ja spodziewam się więc jednostronnej rywalizacji na BayArenie. Z uwagi na to, że niemiecki zespół prawdopodobnie postawi na Mateja Kovara, uważam, że obaj golkiperzy zakończą rywalizacje bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

STS 1.92 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

Bayer – Karabach, ostatnie wyniki

Bayer Leverkusen od początku sezonu prezentuje równy, a przede wszystkim bardzo wysoki poziom. Podopieczni Xabiego Alonso w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (2:1 z Heidenheim, 2:1 z Mainz, 2:0 z Koln i 2:0 z Wolfsburgiem), a także zaliczyli jeden remis (2:2 z Karabachem w pierwszym meczu).

Karabach Agdam również może pochwalić się takim samym bilansem ostatnich spotkań. Oprócz remisu z Bayerem Leverkusen (2:2), Kazachowie odnieśli zwycięstwa z Sumqayit (2:0), Gabalą (4:0), Netfci Baku (4:1) i Zirą (3:1).

Bayer – Karabach, historia

Tegoroczne spotkanie między tymi zespołami było dopiero trzecim w historii starciem. Oprócz ostatniego remisu (2:2), dwukrotnie zwycięstwo powędrowało do rąk Bayeru Leverkusen (5:1 i 1:0).

Bayer – Karabach, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowej rywalizacji jest Bayer Leverkusen. Jeśli rozważasz typ na wygraną niemieckiego zespołu, to kursy na takie zdarzenie wynoszą mniej więcej 1.18. Natomiast na zwycięstwo Karabachu Agdam sięgają aż 14.0. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 1500 zł.

Bayer – Karabach, kto awansuje do ćwierćfinału?

Który zespół zagra dalej? Bayer Leverkusen 0% Karabach Agdam 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Bayer Leverkusen

Karabach Agdam

Bayer – Karabach, przewidywane składy

Bayer Leverkusen Xabi Alonso 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład FK Karabach Qurban Qurbanov Bayer Leverkusen Xabi Alonso 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład FK Karabach Qurban Qurbanov Rezerwowi ▼ 2 Josip Stanisic 3 Piero Hincapié 7 Jonas Hofmann 10 Florian Wirtz 14 Patrik Schick 18 Noah Mbamba 24 Timothy Fosu-Mensah 32 Gustavo Puerta 34 Granit Xhaka 36 Niklas Lomb 2 Matheus Silva 5 Maksim Medvedev 17 Hamidou Keyta 19 Redon Xhixha 23 Luka Gugeshashvili 24 Aleksey Isayev 27 Toral Bayramov 30 Abbas Hüseynov 66 Patrick Andrade 81 Kevin Medina 89 Amin Ramazanov 90 Nariman Akhundzade

Bayer – Karabach, transmisja meczu

Spotkanie Bayeru Leverkusen z Karabachem Agdam transmitowane będzie wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na BayArenie już w czwartek, 14 marca, o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.