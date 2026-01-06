FC Barcelona – Athletic Bilbao: typy, kursy, zapowiedź (07.01.2026)

FC Barcelona – Athletic Bilbao: typy i kursy na półfinałowy mecz Superpucharu Hiszpanii. Turniej tradycyjnie zostanie rozegrany w Arabii Saudyjskiej. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na King Abdullah Sports City już w najbliższą środę, 7 stycznia o godzinie 20:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Athletic Bilbao, typy i przewidywania

Przed nami niezwykle ciekawie zapowiadające się starcie Barcelony z Athletikiem Bilbao w ramach Superpucharu Hiszpanii. Turniej tradycyjnie zostanie rozegrany w Arabii Saudyjskiej, a stawką tego półfinału jest awans do wielkiego finału. Zwycięzca tej pary zmierzy się w decydującym meczu Realem Madryt lub Atletico Madryt.

Warto również podkreślić, że w barwach zespołu Blaugrany na co dzień występują dwaj Polacy – Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny – aczkolwiek obaj zapewne rozpoczną jutrzejszy pojedynek na ławce rezerwowych. Początek rywalizacji na King Abdullah Sports City już w najbliższą środę, 7 stycznia o godzinie 20:00.

W tym meczu stawiam na ekipę ze stolicy Katalonii. Na korzyść drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka bez wątpienia przemawia lepsza forma i korzystny bilans bezpośrednich spotkań z rywalem, który ma siedzibę w Kraju Basków. Mój typ: zwycięstwo Barcelony.

Ernest STS 1.52 Wygrana Barcelony Odwiedź STS

FC Barcelona – Athletic Bilbao, sytuacja kadrowa

W nadchodzącym meczu Katalończycy będą musieli radzić sobie bez dwóch zawodników – Gaviego oraz Andreasa Christensena – którzy są kontuzjowani. Jeszcze większe problemy kadrowe dotykają Basków, gdyż Ernesto Valverde nie będzie mógł skorzystać z Yeraya Alvareza, Yuriego Berchiche, Unaia Egiluza, Benata Pradosa Diaza i Maroana Sannadiego. Absencje po stronie ekipy Lwów mogą mieć istotny wpływ na przebieg tego spotkania.

*Reklama Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Athletic Bilbao, ostatnie wyniki

FC Barcelona jest w świetnej formie, notując serię ośmiu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. W dwóch ostatnich kolejkach La Ligi Katalończycy pokonali Espanyol 2:0 oraz Villarreal 2:0. Athletic Bilbao radzi sobie słabiej – Baskowie na ligowym podwórku zremisowali 1:1 z Osasuną Pampeluna i przegrali 1:2 z wyżej wspomnianym Espanyolem.

FC Barcelona – Athletic Bilbao, historia

Bezpośrednia rywalizacja Barcelony z Athletikiem Bilbao w ostatnich latach wyraźnie układa się po myśli katalońskiego klubu. W pięciu poprzednich spotkaniach drużyna Blaugrany odniosła bowiem aż cztery zwycięstwa, a jedno starcie zakończyło się remisem. Zatem zespół z Kraju Basków nie zdołał w tym okresie ani razu sięgnąć po wygraną.

FC Barcelona – Athletic Bilbao, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania są Katalończycy, który będą pełnić rolę gospodarza w tym meczu. Kurs na wygraną Barcelony wynosi mniej więcej 1.50, typ na zwycięstwo Athletiku Bilbao to około 5.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.30. Zarejestruj konto w STS, podając nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

FC Barcelona Athletic Club Odds are subject to change. Last updated 6 stycznia 2026 13:01

FC Barcelona – Athletic Bilbao, przewidywane składy

FC Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Balde – Eric Garcia, De Jong – Raphinha, Pedri, Yamal – Ferran Torres

Athletic Bilbao: Simon – Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro – De Galarreta, Jauregizar – Inaki Williams, Sancet, Nico Williams – Guruzeta

FC Barcelona – Athletic Bilbao, kto wygra?

Który zespół awansuje do finału? Barcelona

Athletic Barcelona 75%

Athletic 25% 4+ Votes

FC Barcelona – Athletic Bilbao, transmisja meczu

Pojedynek między Barceloną a Athletikiem Bilbao będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji z polskim komentarzem na kanale Eleven Sports 1. Starcie w ramach półfinału Superpucharu Hiszpanii można bowiem obejrzeć również za pośrednictwem internetu – w specjalnej usłudze STS TV oraz na platformie streamingowej ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na King Abdullah Sports City już w najbliższą środę, 7 stycznia o godzinie 20:00.

*Reklama Ten mecz obejrzysz ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.