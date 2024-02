Atletico – Las Palmas: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2024)

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Marcos Llorente z Atletico

Atletico – Las Palmas, typy bukmacherskie

To nie były łatwe tygodnie dla Atletico, które nie wygrało żadnego z trzech ostatnich meczów. Pojedynek z Las Palmas jest jednak idealną okazją do tego, by się przełamać. Naszym zdaniem tak się właśnie stanie i drużyna Diego Simeone w końcu zagra solidny mecz. Nasz typ: wygrana gospodarzy.

ComeOn 1.44 wygrana Atletico Zagraj!

Atletico – Las Palmas, ostatnie wyniki

Atletico nie ma dobrej passy. Zespół ze stolicy zajmuje dopiero czwarte miejsce w tabeli i czuje na plecach oddech Athleticu Bilbao. Ekipa Diego Simeone przegrała ostatnie mecze ze wspomnianymi Baskami (w Pucharze Króla) i w La Liga z Sevillą (0:1). Atletico będzie chciało przełamać złą passę i wygrać po raz pierwszy od 31 stycznia.

Las Palmas to drużyna własnego boiska, dlatego może być jej trudno o sukces w stolicy Hiszpanii. Warto jednak zwrócić uwagę, że w ostatnich dwóch meczach na boiskach Rayo i Granady ekipa dowodzona przez Garcię Pimientę zdobyła łącznie cztery punkty.

Atletico – Las Palmas, historia

Drużyny te zagrają ze sobą po raz drugi w sezonie. Mecz z listopada ułożył się po myśli ekipy z Las Palmas, która wygrała na własnym boisku 2:1. Ostatni pojedynek tych drużyn w Madrycie był z kolei jednostronnym widowiskiem na korzyść Atletico (3:0).

Atletico – Las Palmas, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu jest rzecz jasna Atletico. Jeśli rozważasz typ na wygraną piłkarzy Diego Simeone, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.44-1.45. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera ComeOn. Kod bonusowy na zakład bez ryzyka do 100 zł w ComeOn to GOAL.

Atletico – Las Palmas, kto wygra?

Atletico – Las Palmas, przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-5-1 Przewidywany skład Las Palmas García Pimienta Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-5-1 Przewidywany skład Las Palmas García Pimienta Rezerwowi ▼ 1 Horatiu Moldovan 8 Saúl Ñíguez 9 Memphis Depay 16 Nahuel Molina Lucero 17 Rodrigo Riquelme 18 Arthur Vermeeren 23 Reinildo Mandava 31 Antonio Gomis 5 Javi Munoz 7 Cristian Herrera 16 Sory Kaba 18 Daley Sinkgraven 19 Marc Cardona 23 Saul Coco 24 Francisco Jesús Crespo García Pejiño 25 Fabio González 28 Julian Araujo 29 Iñaki González 31 Juanma Herzog 35 Ale Gorrin

Atletico – Las Palmas, transmisja meczu

Mecz Atletico Madryt – Las Palmas zostanie rozegrany w sobotę o 14:00 w ramach rozgrywek hiszpańskiej La Liga. Transmisję z tego pojedynku zobaczymy na antenie Eleven Sports 4. Istnieje również możliwość śledzenia go w usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+ z dodatkowymi kanałami Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports wynosi 48 zł miesięcznie w ofercie na 6 miesięcy (288 zł płatne z góry). Pozwala to oszczędzić kwotę w postaci 156 zł względem standardowej oferty.

