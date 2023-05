AS Roma - Bayer Leverkusen: typy i kursy na mecz Ligi Europy. Zapoznaj się z zapowiedzią pierwszej odsłony włosko-niemieckiej batalii.

Pressfocus Na zdjęciu: Rui Patricio

Stadio Olimpico, Rome Liga Europy AS Roma Bayer Leverkusen 2.17 3.40 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 maja 2023 22:18 .

AS Roma – Bayer Leverkusen, typy i przewidywania

Finalistę z włosko-niemieckiej pary poznamy dopiero w rewanżu na stadionie w Leverkusen, stąd też nie spodziewamy się nadmiernego ryzyka u żadnej z drużyn. Roma i Bayer mogą chcieć zagrać w miarę bezpiecznie, stąd też spodziewamy się remisu w czwartkowym meczu.

AS Roma – Bayer Leverkusen, sytuacja kadrowa

Jose Mourinho nie może skorzystać z dwóch kontuzjowanych podopiecznych. Urazy leczą Rick Karsdorp i Marash Kumbulla. Xabi Alonso przy ustalaniu składu musi pominąć trzy nazwiska. Problemy zdrowotne mają: Patrick Schick, Andrey Lunev oraz Karim Bellarabi.

AS Roma – Bayer Leverkusen, ostatnie wyniki

Minione tygodnie to dla Romy pasmo niepowodzeń na krajowym podwórku. Rzymianie nie wygrali żadnego z czterech ostatnich meczów. Zespół Jose Mourinho dał się pokonać Atalancie i Interowi. Remisem zakończyły się zaś spotkania z Monzą i Milanem.

Do optymalnej formy w dwóch minionych potyczkach, było także Bayerowi. Ekipa z Leverkusen musiała uznać wyższość FC Koeln oraz zremisowała z Unionem Berlin. Podopieczni Xabiego Alonso potrafili natomiast pokonać RB Lipsk przed własną publicznością.

AS Roma – Bayer Leverkusen, historia

Kluby te po raz ostatni rywalizowały ze sobą w edycji 2015/2016 na poziomie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wówczas w Leverkusen padł remis 4:4. W Rzymie Roma pokonała Bayer 3:2.

AS Roma – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherów

Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

AS Roma – Bayer Leverkusen, kto wygra mecz?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Romy 20% Remis 80% Wygrana Bayeru 0% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Romy

Remis

Wygrana Bayeru

AS Roma – Bayer Leverkusen, przewidywane składy

AS Roma – Bayer Leverkusen, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 11 maja. Początek meczu transmitowanego na żywo w Viaplay, przewidziany jest na godzinę 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.