News Images LTD/Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Arsenal – Chelsea, typy bukmacherskie

Arsenal po pożegnaniu się z Ligą Mistrzów może w pełni skupić się na walce o mistrzowski tytuł. Kanonierzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że każda strata punktów w nadchodzących meczach może być dla nich bardzo kosztowna. Do wtorkowego meczu Arsenal przystąpi w roli zdecydowanego faworyta. Ich szanse na wygraną rosną, ponieważ z problemami zdrowotnymi zmaga się najlepszy obecnie piłkarz Chelsea Cole Palmer. Arsenal musi w tym meczu wygrać i moim zdaniem nie zawiedzie swoich kibiców. Moim zdaniem zespół Mikela Artety będzie prowadził już po pierwszej połowie i utrzyma prowadzenie do końca. Mój typ: pierwsza połowa/koniec: 1/1

Arsenal – Chelsea, ostatnie wyniki

Arsenal w ostatni weekend wrócił na właściwy tor i sięgnął po trzy punkty w ligowym meczu z Wolverhamptonem. Podopieczni Mikela Artety wygrali na wyjeździe 2:0, przerywając tym samym serię trzech kolejnych meczów bez wygranej. W tym czasie Kanonierzy nieudanie rywalizowali z ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium (2:2 u siebie, 0:1 na wyjeździe), a także niespodziewanie przegrali 0:2 z Aston Villą na Emirates Stadium. Porażka ta mocno skomplikowała ich sytuację w walce o mistrzostwo Anglii.

Chelsea w ostatni weekend skupiona była na walce o awans do finału Pucharu Anglii. Drużynie Mauricio Pochettino ta sztuka się jednak nie udała, bowiem na Wembley ulegli 0:1 faworyzowanemu Manchesterowi City. We wtorkowy wieczór The Blues z pewnością będą chcieli nawiązać do wcześniejszych ligowych występów, w których między innymi pokonali 4:3 Manchester United i 6:0 Everton. Z drugiej strony na wyjeździe nie wygrali żadnego z trzech ostatnich ligowych meczów.

Arsenal – Chelsea, historia

Pierwsze spotkanie w tym sezonie zakończyło się remisem 2:2. Zdecydowanie bliżej wygranej byli gospodarze, którzy prowadzili w tym meczu 2:0 po trafieniach Palmera i Mudryka. Kanonierzy zdołali jednak uratować cenny punkt dzięki bramkom Rice’a i Trossarda. Wcześniej Arsenal mógł się pochwalić trzema ligowymi wygranymi z rzędu nad Chelsea. The Blues ostatni raz sposób na pokonanie swojego lokalnego rywala znaleźli w sierpniu 2021 roku.

Arsenal – Chelsea, kursy bukmacherskie

Na papierze faworytem wtorkowego meczu jest Arsenal. Wątpliwości co do tego nie mają również bukmacherzy. Rozważając typ na wygraną Arsenalu kurs w Superbet wynosi 1.47. Z kolei kurs zwycięstwo Chelsea to aż 6.00. Jeżeli nie masz jeszcze konta to przy okazji podając kod do Superbet GOAL podczas możesz wykorzystać na ten mecz darmowy zakład w wysokości 35 zł.

Arsenal – Chelsea, typ kibiców

Jak zakończy się wtorkowe derby Londynu? wygraną Arsenalu 60% remisem 0% wygraną Chelsea 40% 10 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Arsenalu

remisem

wygraną Chelsea

Arsenal – Chelsea, przewidywane składy

Arsenal we wtorkowy wieczór na pewno zagra bez Jurriena Timbera. To jedyna jak na razie potwierdzona absencja w zespole Kanonierów. W drużynie Chelsea nie zobaczymy między innymi Wesley’a Fofany, Reece’a Jamesa czy Chistophera Nkunku. Fanów The Blues najbardziej jednak martwi znak zapytania stojący przy występie znajdującego się w świetnej formie Cole’a Palmera.

Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Rezerwowi ▼ 1 Aaron Ramsdale 5 Thomas Partey 10 Emile Smith-Rowe 14 Edward Nketiah 19 Leandro Trossard 20 Jorginho 21 Fábio Vieira 24 Reiss Nelson 35 Oleksandr Zinchenko 2 Axel Disasi 5 Benoît Badiashile 10 Mykhaylo Mudryk 13 Marcus Bettinelli 17 Carney Chukwuemeka 31 Cesare Casadei 36 Deivid Washington 67 Tyrique George 78 Kiano Dyer

Arsenal – Chelsea, transmisja meczu

Derby Londynu pomiędzy Arsenalem i Chelsea w ramach 29. kolejki Premier League rozegrane zostaną we wtorek (23 kwietnia) o godzinie 21:00. Mecz będzie można oglądać tylko na platformie Viaplay. Rywalizację skomentują Przemysław Pełka i Paweł Grabowski.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.