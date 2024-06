Anglia - Słowenia: typy, kursy, zapowiedź i przewidywana na mecz trzeciej kolejki w grupie C. Słoweńcy, którzy skazywani byli na pożarcie wciąż mają szansę na awans do fazy pucharowej, muszą tylko wygrać z Synami Albionów.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Phil Foden

Anglia Słowenia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2024 17:34 .

Anglia – Słowenia: typy bukmacherskie

Reprezentacja Anglii na Euro 2024 w Niemczech jechała jako jeden z faworytów do wygrania całego turnieju. Synowie Albionu dysponują bowiem prawdopodobnie najsilniejszą jedenastką od wielu, wielu lat i w końcu chcą to udowodnić sięgając po jakieś trofeum. Jednak jak do tej pory ekipa prowadzona przez Garetha Southgate’a rozczarowuje. Po dwóch kolejkach mają co prawda cztery punkty na koncie, ale słaba i mało ofensywna gra (tylko dwie zdobyte bramki) zaczyna irytować fanów.

Z kolei Słowenia prezentuje się na tych mistrzostwach zaskakująco dobrze. Zespół, w którym występuje m.in. Erik Janża znany z gry dla Górnika Zabrze ma na swoim koncie po dwóch seriach gier dwa punkty. Słoweńcy bowiem wynikiem 1:1 podzielili się punktami z Duńczykami oraz Serbami. To powoduje, że wciąż – dość sensacyjnie – mają szansę na wyjście z grupy. Moim zdaniem jednak niespodzianki w tym spotkanie nie będzie, a w dodatku w końcu zobaczymy ofensywny futbol w wykonaniu Anglików. Mój typ na tę rywalizację: powyżej 2,5 gola.

Anglia – Słowenia: typ kibiców

Anglia – Słowenia: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominałem. Anglicy pod względem punktowym bardzo dobrze rozpoczęli te mistrzostwa, ale gra – szczególnie patrząc na możliwości i potencjał – pozostawia bardzo wiele do życzenia. Tuż przed mistrzostwami Europy gorąco komentowana na Wyspach Brytyjskich była decyzja Garetha Southgate’a o braku powołania dla Jacka Grealisha. Niepokój kibiców wzbudziła także porażka w ostatnim sprawdzianie przed Euro 2024, czyli w towarzyskim starciu z Islandią. Wówczas Anglicy ulegli rywalom 1:0 na własnym terenie. W pierwszym meczu, który odbył się podczas przygotowań do mistrzostw Europy, Synowie Albionu pokonali jednak Bośniaków 3:0.

Jeśli chodzi o Słoweńców, to oni w czasie przygotowań do turnieju w Niemczech rozegrali dwa mecze kontrolne. Na początku zwyciężyli nad reprezentacją Armenii 2:1, a później zremisowali z Bułgarią 1:1. Z kolei awans na Euro 2024 wywalczyli oni z grupy z m.in. Danią.

Anglia – Słowenia: historia i bilans

Ostatni pojedynek tych drużyn miał miejsce w 2017 roku. Wówczas obie reprezentacje mierzyły się w eliminacjach do mistrzostw Świata 2018 roku w Rosji. W pierwszym meczu w Ljubljanie padł dość sensacyjnie wynik 0:0. Z kolei w rewanżu nieznacznie lepsi okazali się Synowie Albionu, którzy w Londynie pokonali rywali w doliczonym czasie gry po bramce Harry’ego Kane’a. Dwa lata wcześniej obie drużyny spotkały się także w eliminacjach Euro 2016. Wtedy jednak Anglicy dwukrotnie potrafili pokonać Słoweńców. Najpierw 3:1, a później w rewanżu 3:2.

Anglia – Słowenia: kursy bukmacherskie

Reprezentacja Anglii uchodzi za murowanego faworyta wtorkowego meczu ze Słowenią. Rozważając typ na wygraną Synów Albionu, można liczyć na kurs w okolicy 1.36 w ComeOn. Kurs na wygraną kadry Słowenii to z kolei aż 8.90. Remis wyceniany jest kursem na 4.66.

Anglia – Słowenia: sytuacja kadrowa

Wciąż nie do końca gotowy do gry w reprezentacji Anglii jest Luke Shaw, ale z jego zdrowiem jest już nieco lepiej i powinien być na ławce rezerwowych. Selekcjoner reprezentacji Słowenii ma natomiast do dyspozycji wszystkich swoich zawodników i trudno spodziewać się zmian w podstawowym składzie, bowiem Słoweńcy są prawdziwym zaskoczeniem tegorocznego Euro.

Anglia – Słowenia: przewidywane składy

Być może Gareth Southgate powinien zdecydować się w końcu na szansę do gry dla Cole’a Palmera. Lider ofensywy Chelsea w dwóch dotychczasowych meczach siedział tylko na ławce i nie mógł pomóc kolegom na boisku. Jego brak wielokrotnie był wskazany przez kibiców, którzy zaczynają wręcz domagać się 22-latka w podstawowym składzie. Podobnie sytuacja ma się z Anthonym Gordonem, który na tych mistrzostwach również jest bez gry. Z kolei w zespole Słoweńców jak do tej pory bardzo dobrze spisuje się Benjamin Sesko oraz Timi Elsnik. Obaj są ważnymi graczami w układance Matjaza Keka. Ewentualnie można zastanowić się tylko nad obecnością w składzie na mecz z Anglią Jona Gorenca Stankovica.

Anglia Gareth Southgate Słowenia Matjaz Kek Anglia Gareth Southgate 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Słowenia Matjaz Kek Rezerwowi 3 Luke Shaw 8 Trent Alexander-Arnold 11 Phil Foden 12 Kieran Trippier 13 Aaron Ramsdale 14 Ezri Konsa 15 Lewis Dunk 17 Ivan Toney 19 Ollie Watkins 20 Jarrod Bowen 21 Eberechi Eze 23 Dean Henderson 24 Cole Palmer 25 Adam Wharton 26 Kobbie Mainoo 3 Jure Balkovec 4 Miha Blazic 5 Jon Gorenc-Stankovic 7 Benjamin Verbic 8 Sandi Lovric 12 Vid Belec 14 Jasmin Kurtic 15 Tomi Horvat 16 Igor Vekic 18 Zan Vipotnik 19 Žan Celar 23 David Brekalo 24 Nino Zugelj 25 Adrian Zeljkovic 26 Josip Ilicic

Anglia – Słowenia: transmisja meczu

Mecz Anglia – Słowenia w ramach 3. kolejki grupy C Euro 2024 odbędzie się we wtorek (25 czerwca) o godzinie 21:00 w Kolonii. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP2 w TVP Sport oraz w aplikacji i stronie internetowej sport.tvp.pl. Spotkanie skomentuje Sławomir Kwiatkowski a wraz z nim na komentatorskim stanowisku zasiądzie Marek Wasiluk.

