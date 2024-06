PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Rozłam w reprezentacji Anglii?

Przed nami ostatnie dni przygotowań do Euro 2024 w Niemczech. Do rozpoczęcia turnieju pozostało coraz mniej czasu, a co za tym idzie, jest również coraz mniej jednostek treningowych po to, aby przećwiczyć ostatnie elementy gry. Anglicy podczas mistrzostw Europy zmierzą się w stosunkowo łatwej grupie z Danią, Serbią oraz Słowenią. Z pewnością powinni być więc faworytem do awansu do kolejnej fazy turnieju. Jednak zanim to, Gareth Southgate musiał ogłosić ostateczną kadrę na wyjazd do Niemiec.

I w tym miejscu pojawiło się wiele dyskusji. Selekcjoner Synów Albionu podczas ogłoszenia swojej 26 osobowej kadry – mówiąc kolokwialnie – odstrzelił kilka głośnych nazwiska, co zszokowało opinię publiczną. Tym samym na Euro 2024 nie pojadą m.in.: Harry Maguire, James Maddison oraz Jack Grealish. Brak powołania dla gracza Manchesteru City to prawdopodobnie największa sensacja. 28-letni pomocnik był do tej pory ważnym elementem reprezentacji Anglii oraz ulubieńcem wielu kibiców. Jego brak zaskoczył również w szatni kadry.

Jak przekazał Matt Law, dziennikarz Daily Telegraph, na platformie X (dawniej Twitter), sam Grealish ma być z powodu takiej decyzji selekcjonera wściekły oraz oszołomiony. Ale co bardziej interesujące, to fakt, że za graczem City miał wstawić się jeden ze starszych, bardziej doświadczonych zawodników i zapytać selekcjonera, dlaczego nie powołał Grealisha. W sumie Jack rozegrał dla swojej drużyny narodowej 36 spotkań, w których zdobył dwa gole i zanotował osiem asyst.

