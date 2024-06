Anglia – Słowacja: typy, kursy, zapowiedź (30.06.2024)

Przedstawiamy typy na mecz Anglia - Słowacja w ramach 1/8 finału Euro 2024. Synowie Albionu nie prezentowali się do tej pory najlepiej, ale są zdecydowanym faworytem. Kto wygra mecz Anglia - Słowacja i awansuje do ćwierćfinału?

BSR Agency/Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia Słowacja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 czerwca 2024 14:55 .

Anglia – Słowacja, typy bukmacherskie

Od takiej reprezentacji jak Anglia oczekuje się, że w każdym meczu pokaże swój ogromny potencjał ofensywny. Tymczasem nie zobaczyliśmy jeszcze dobrze grających Anglików. Skutkowało to falą krytyki, a nawet obawami, że przygoda z Euro 2024 może zakończyć się przedwcześnie. O takim scenariuszu marzy Słowacja, której celem jest ogranie kolejnego potentata. To będzie jednak arcytrudne, ponieważ Słowacy nigdy nie pokonali Anglii.

Anglia nie zachwyca, wręcz straszy swoją grą. W fazie pucharowej najważniejsze są jednak zwycięstwa, a taka gra może okazać się kluczem do końcowego sukcesu. Pierwszy krok to wyeliminowanie Słowacji, co moim zdaniem będzie miało miejsce. Anglia ma zbyt dużo jakości, aby zakończyć przygodę z Euro 2024 na 1/8 finału. Słowacja może postraszyć faworyta, ale bez korzyści w postaci awansu. Mój typ: wygrana reprezentacji Anglii.

Anglia – Słowacja, ostatnie wyniki

Nie było przypadku w tym, że Anglia w meczach sparingowych przed Euro 2024 wygrała zaledwie jeden raz. Gareth Southgate i spółka na starcie turnieju pokonała Serbię bez straty gola (1:0). Było to jednak początek kłopotów.

Anglicy mieli problemy z reprezentacją Danii, której finalnie nie potrafili pokonać. Konfrontacja z tą kadrą zakończyła się remisem 1:1. Najgorzej Anglia wypadła na sam koniec fazy grupowej. Wprawdzie miała już zapewniony awans, ale nie potrafiła nawet strzelić gola Słowenii, co skutkowało bezbramkowym remisem,

Słowacja i jej kibice mieli multum pozytywnych i negatywnych emocji w fazie grupowej Euro 2024. Zaczęło się najlepiej jak tylko mogło, ponieważ Słowacja sensacyjnie ograła Belgię w stosunku 1:0. Jak się okazało, było to jedyne zwycięstwo w grupie.

Wydawało się, że Słowacja zapunktuje także w konfrontacji z Ukrainą. Ta okazała się jednak minimalnie lepsza od Słowacji i pokonała ją 2:1. Na koniec nie wyłoniono zwycięzcy, ponieważ mecz Słowacja kontra Rumunia zakończył się remisem 1:1.

Zobacz także: terminarz Euro 2024

Anglia – Słowacja, historia i bilans

Historia meczów Anglii ze Słowacją jest bezlitosna dla drugiej z wymienionych reprezentacji. Dotychczas odbyło się sześć spotkań bezpośrednich. Anglicy zwyciężyli aż pięciokrotnie. Zaledwie jeden raz padł remis. To oznacza, że Słowacja, która w tej rywalizacji strzeliła trzy gole, nigdy nie pokonała Anglii, która na swoim koncie ma 11 trafień ze Słowakami.

Anglia – Słowacja, kursy bukmacherskie

Słowacja potrafiła już na tym turnieju ograć kandydata do medalu, czyli Belgię. Bukmacherzy wciąż nie wierzą specjalnie w reprezentację naszych sąsiadów, których triumf został wyceniony na aż 9.75 w STS. Anglia to zdecydowany faworyt do dalszych występów na Euro 2024, stąd kurs na jej zwycięstwo to 1.43.

Anglia Słowacja 1.43 4.20 9.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 czerwca 2024 14:55 .

Anglia – Słowacja, sytuacja kadrowa

Na turnieju w Niemczech nie zagrał jeszcze Luke Shaw, który cały czas zmagał się z kontują. Teraz Anglik jest gotowy do rywalizacji, chociaż nie należy się spodziewać jego obecności od pierwszej minuty. To jednak dobra informacja dla selekcjonera, ponieważ pewne problemy zdrowotne mieli ostatnio Kieran Trippier i Declan Rice. Na zgrupowanie dołączył ponownie Phil Foden, który wyjechał na moment z powodów prywatnych.

Francesco Calzona może być spokojny o sytuację kadrową w reprezentacji Słowacji, ponieważ żaden zawodnik nie jest kontuzjowany. Nikt nie jest także zawieszony z powodu nadmiaru żółtych kartek.

Anglia – Słowacja, przewidywane składy

Krytykowana za swoją grę reprezentacja Anglii liczy, że Harry Kane pomoże jej błyszczeć w ofensywie. Anglik strzelił w każdym z sześciu ostatnich meczów pucharowych, licząc mistrzostwa świata i Europy. Teraz między innymi on ma pomóc drużynie w wywalczeniu awansu do ćwierćfinału.

Słowacja prawdopodobnie nie przeprowadzi zmian w składzie. O jej sile mają wciąż stanowić bramkarz Martin Dubravka , środkowy obrońca Milan Skriniar i pomocnik Stanislav Lobotka.

Anglia Gareth Southgate Słowacja Francesco Calzona Anglia Gareth Southgate 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Słowacja Francesco Calzona Rezerwowi 8 Trent Alexander-Arnold 11 Phil Foden 13 Aaron Ramsdale 14 Ezri Konsa 15 Lewis Dunk 16 Conor Gallagher 17 Ivan Toney 19 Ollie Watkins 20 Jarrod Bowen 21 Eberechi Eze 22 Joe Gomez 23 Dean Henderson 24 Cole Palmer 25 Adam Wharton 4 Adam Obert 5 Tomas Rigo 6 Norbert Gyömber 7 Tomas Suslov 10 Lubomir Tupta 11 Lászlo Bénes 12 Marek Rodak 13 Patrik Hrosovsky 15 Vernon De Marco 18 David Strelec 20 David Duris 21 Matus Bero 23 Henrich Ravas 24 Leo Sauer 25 Sebastian Kosa

Anglia – Słowacja, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy reprezentacją Anglii a Słowacji będzie do obejrzenia w polskiej telewizji na kanale TVP 2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Robert Podoliński. Początek rywalizacji w Gelsenkirchen już w niedzielę, 30 czerwca, o godzinie 18:00.

