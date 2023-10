Anglia – Australia: typy, kursy, zapowiedź (13.10.2023)

Anglia - Australia, typy na mecz towarzyski. W piątek Synowie Albionu rozegrają sparing przed kolejnym starciem w eliminacjach do Euro. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Steve Bond Na zdjęciu: Reprezentacja Anglii

Anglia Australia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 października 2023 10:45 .

Anglia – Australia, typy i przewidywania

Gareth Southgate ma przed październikowym zgrupowaniem wiele powodów do zadowolenia. Największe gwiazdy drużyny, czyli Jude Bellingham, Harry Kane czy Bukayo Saka, fantastycznie spisują się w swoich klubach i pozostają w doskonałej dyspozycji. Ogrom talentu, którego nie brakuje w składzie Synów Albionu sprawia, że traktuje się ich jako jednych z faworytów do wygrania przyszłorocznych Mistrzostw Europy.

Anglicy są o krok od awansu na Euro 2024. W piątek zmierzą się towarzysko z Australią, a kilka dni później podejmą na Wembley Stadium Włochy. Wydaje się, że Southgate nie odpuści spotkania kontrolnego i postawi na swoją najmocniejszą jedenastkę. Reprezentacja Anglii stoi na zdecydowanie wyższym poziomie od Australijczyków, więc można spodziewać się wysokiego zwycięstwa piątkowych gospodarzy. Nasz typ – Anglia strzeli minimum trzy bramki.

Anglia – Australia, ostatnie wyniki

Anglicy są już bardzo blisko wywalczenia awansu na Mistrzostwa Europy. Po pięciu kolejkach fazy eliminacyjnej mają na swoim koncie 13 punktów i zdecydowanie przewodzą w tabeli swojej grupy. We wrześniu zespół Garetha Southgate’a zremisował we Wrocławiu z Ukrainą 1-1. Kilka dni później ograł w meczu towarzyskim Szkocję 3-1. Ostatnia porażka Synów Albionu miała miejsce w grudniu 2022 roku, kiedy to przegrali oni z Francją w ćwierćfinale mundialu w Katarze.

Od zakończenia mundialu Australia rozgrywa tylko mecze towarzyskie. We wrześniu zremisowała z Meksykiem 2-2, a wcześniej została pokonana przez Argentynę 0-2. Po raz ostatni Australijczycy wygrali w marcu, ogrywając Ekwador 3-1.

Anglia – Australia, historia

W XXI wieku te drużyny ani razu nie spotkały się w meczu o stawkę. Po raz ostatni mierzyły się ze sobą towarzysko w 2016 roku. Anglia wygrała 2-1, a bramki strzelali Wayne Rooney oraz młodziutki wówczas Marcus Rashford. W 2003 roku Australia ograła natomiast Anglików aż 3-1. Było to również spotkanie kontrolne.

Anglia – Australia, kursy bukmacherskie

Anglia – Australia, przewidywane składy

Anglia: Pickford, Walker, Guehi, Maguire, Trippier, Rice, Alexander-Arnold, Foden, Bellingham, Maddison, Kane

Australia: Ryan, Strain, Burgess, Souttar, Behich, Baccus, Luongo, Boyle, Irvine, Mabil, Duke

Anglia – Australia, kto wygra?

Anglia – Australia, transmisja meczu

Piątkowy mecz towarzyski pomiędzy Anglią a Australią na Stadionie Wembley rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Polsat Sport Premium 3.

