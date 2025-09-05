Anglia – Andora: typy, kursy, zapowiedź (06.09.2025)

Anglia - Andora: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na kolejny mecz eliminacji mistrzostw świata w 2026 roku. Faworyt jest tylko jeden i pytanie brzmi o wymiar kary dla zespołu gości.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jarrdon Bowen

Anglia – Andora: przewidywania

Jednym z sobotnich spotkań eliminacji piłkarskich mistrzostw świata 2026 będzie rywalizacja pomiędzy reprezentacją Anglii, a zespołem narodowym Andory. Oczywiście nie trzeba być nawet zbyt przesadnym znawcą futbolu, aby wiedzieć, że to gospodarze są murowanym faworytem i każdy inny wynik niż znaczące zwycięstwo będzie sporym zaskoczeniem. Andora z kolei może liczyć na coś w rodzaju cudu, a przynajmniej na powtórzenie dość dobrego pierwszego meczu, w którym było tylko 1:0 dla Synów Albionu.

Anglia – Andora: ostatnie wyniki

Podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji, Anglia pokonała właśnie Andorę, a następnie w towarzyskim starciu uległa reprezentacji Senegalu przed własną publicznością 1:3. Gdyby jednak zapomnieć o tym starciu, to wówczas ekipa z Wysp Brytyjskich miałaby na swoim koncie sześć zwycięstw z rzędu. Podczas tych eliminacji udało się im wygrać wszystkie trzy dotychczasowe mecze i na swoim koncie mają komplet punktów zajmując pierwsze miejsce w stawce.

Jeśli chodzi z kolei o reprezentację Andory, to oni są na zupełnie przeciwległym biegunie eliminacyjnej tabeli. Do tej pory piłkarze z tego małego kraju pomiędzy Francją a Hiszpanią przegrali wszystkie swoje eliminacyjne mecze. Ich bilans to osiem goli straconych i zero zdobytych. Ostatni raz punkt udało się im zdobyć w listopadzie 2024 roku, gdzie podczas meczu z Maltą padł remis 0:0. Ostatnie zwycięstwo z kolei to towarzyski mecz z San Marino.

Anglia – Andora: historia

Co może nieco zaskakiwać, oba te zespoły w ostatnich latach miały okazję spotykać się kilkukrotnie w meczach eliminacji do mistrzostw Europy czy mundialu. W pierwszym starciu obecnych kwalifikacji Anglicy wygrali, ale dość sensacyjnie udało się to uczynnić tylko jedną bramką. Ostatni mecz na Wyspach Brytyjskich miał miejsce we wrześniu 2021 i wówczas było 4:0. Ogólnie Synowie Albionu mają na koncie siedem zwycięstw z Andorą i są w tych meczach bez straty gola.

Anglia – Andora: kto wygra?

Anglia – Andora: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów oczywistym faworytem tego meczu jest zespół reprezentacji Anglii. Kurs na ich trzy punkty zbliżony jest do 1.00, co właściwie powoduje, że gra na taki zakład jest stratna. Jednak jeśli uważamy, że w tym starciu dojdzie do sensacji, to remis można postawić nawet po kursie w wysokości 50.00, a zwycięstwo gości za 115.

Anglia Andora 1.01 50.0 115 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 września 2025 11:27 .

Anglia – Andora: transmisja

Ten mecz będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w internecie, w usłudze Polsat Box Go. Początek rywalizacji pomiędzy Anglią a Andorą w sobotę 6 września 2025 roku o godzinie 18:00.

