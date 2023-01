AC Milan – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (18.01.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez (w środku)

Włoscy kibice z niecierpliwością oczekują środowego wieczoru. Wówczas rozegra się derbowe starcie między Milanem a Interem Mediolan, którego stawką jest Superpuchar Włoch. Spotkanie będzie rozgrywane na King Fahd International Stadium w Arabii Saudyjskiej. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

King Fahd International Stadium Superpuchar Włoch AC Milan Inter Mediolan 2.85 3.40 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 stycznia 2023 20:03 .

Milan – Inter, typy i przewidywania

Wielkie derby Mediolanu zawsze obfitują w olbrzymie emocji. Tym razem zawodnikom towarzyszy również wizja gry o trofeum, czyli Superpuchar Włoch. Spotkanie to będzie rozgrywane w Arabii Saudyjskiej, zatem na próżno liczyć na doping, który z trybun poniesie zawodników biegających po murawie. Milan powoli traci szanse na obronę mistrzowskiego tytułu, zatem z pewnością będzie chciał zrekompensować sympatykom mizerną dyspozycję i sięgnąć po pucharu, ogrywając przy tym odwiecznego rywala. Większe szanse na zwycięstwo dajemy jednak Interowi Mediolan, który zdaje się dysponować silniejszym składem i być zwyczajnie w lepszej formie. “Nerrazzuri” po raz ostatni schodzili z boiska pokonani w 13. kolejce, zaś “Rossoneri” kilka dni temu przegrali z Torino w Pucharze Włoch. Nasz typ – wygrana Interu Mediolan.

Milan – Inter, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa obu drużyn prezentuje się następująco – Milan nie będzie mógł w środę skorzystać z kontuzjowanych Zlatana Ibrahimovicia, Mike’a Maignana, Alessandro Florenziego oraz Fode Ballo-Toure. Nowych urazów nie odnotowano, zatem pozostali zawodnicy powinni być gotowi do gry.

W przypadku Interu Mediolan mamy do czynienia z dwoma poważnymi absencjami. Do zdrowia po mistrzostwach świata w Katarze w dalszym ciągu nie wrócił Marcelo Brozović, a od około tygodnia na boisku na próżno również szukać kontuzjowanego Romelu Lukaku. Niezdolni do gry są również Dalbert oraz Samir Handanović.

Milan – Inter, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie Milan złapał wyraźną zadyszkę. Mistrzom Włoch nie udało się wygrać żadnego z trzech poprzednich spotkań, w tym dwóch na poziomie Serie A. Znacząco skomplikowało to ich sytuację w walce o tytuł, gdzie do liderującego Napoli tracą już aż dziewięć punktów. Milan ma za sobą remis 2-2 z Lecce, porażkę z Torino w Pucharze Włoch i remis z AS Romą.

Nieco lepiej wygląda to w przypadku Interu Mediolan, który smaku porażki nie zaznał od 13. kolejki Serie A. Kilka dni temu “Nerrazzuri” ograli Hellasa Werona 1-0, a wcześniej wywalczyli awans do ćwierćfinału Pucharu Włoch. Inter zremisował także z Monzą 2-2 oraz pokonał w hitowym starciu Napoli 1-0.

Milan – Inter, historia

Historia słynnych derbów Mediolanu sięga aż 1908 roku, kiedy to doszło do pierwszego bezpośredniego starcia. Jeśli chodzi o ostatnie rywalizacje – na początku sezonu 2022/2023 Milan pokonał Inter 3-2, a w kwietniu 2022 roku w półfinale Pucharu Włoch “Nerrazzuri” triumfowali aż 3-0 W poprzednich pięciu bezpośrednich meczach dwukrotnie wygrywał Milan, dwa razy padał remis, a raz zwyciężał Inter.

Milan – Inter, kursy bukmacherskie

Delikatnym faworytem środowej rywalizacji jest Inter Mediolan, bowiem kursy na jego zwycięstwo wahają się między 2,50 a 2,55. W przypadku wygranej Milanu wynoszą one nawet 2,85, choć głównie jest to 2,80.

Milan – Inter, przewidywane składy

Milan: Tatarusanu, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud

Inter: Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Dżeko, Martinez

Milan – Inter, transmisja meczu

Środowe starcie w Superpucharze Włoch pomiędzy Milanem a Interem Mediolan rozpocznie się o godzinie 20. Spotkanie na King Fahd International Stadium w Arabii Saudyjskiej będzie można oglądać na kanale Polsat Sport.

