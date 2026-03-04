Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Jeden z tych zespołów zagra w półfinale STS Pucharu Polski. Stawka dzisiejszego pojedynku jest więc bardzo wysoka.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chojniczanki Chojnice

Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice: gdzie oglądać?

W ćwierćfinale STS Pucharu Polski dojdzie do ciekawego pojedynku Zawiszy Bydgoszcz z Chojniczanką Chojnice. W poprzedniej rundzie Niebiesko-Czarni, występujący w Betclic 3. Lidze, sensacyjnie wyeliminowali Wisłę Kraków (4:1), a Chluba Grodu Tura, grająca w Betclic 2. Lidze, niespodziewanie pokonała Koronę Kielce po konkursie rzutów karnych (1:1, 4:3).

Jeden mecz zdecyduje, kto zagra w półfinale i zachowa marzenia o wielkim finale na PGE Narodowym. Początek rywalizacji na Stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka już w środę, czyli 4 marca, o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejsze starcie.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice.

Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice: transmisja w TV

Mecz w ramach ćwierćfinału STS Pucharu Polski będzie dostępny na kanale telewizyjnym TVP Sport. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Marcin Feddek oraz Tomasz Łapiński.

Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice: stream online

Potyczkę między Zawiszą Bydgoszcz a Chojniczanką Chojnice można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Transmisję z tego starcia znajdziesz na platformie tvpsport.pl.

Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice: kursy bukmacherskie

Zawisza Bydgoszcz Chojniczanka Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2026 19:58

Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice? Pierwszy gwizdek wybrzmi w środę (4 marca) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.