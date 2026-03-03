REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Wolverhampton – Liverpool, gdzie oglądać?
W 29. kolejce Premier League zaplanowano mecz Wolverhampton – Liverpool. Kibice gospodarzy nie nastawiają się na sukces w dzisiejszym spotkaniu. Co innego sympatycy The Reds, którzy będę zdecydowanym faworytem konfrontacji z ostatnią drużyną w tabeli. Czy przyjezdni poradzą sobie na Molineux Stadium? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Wolverhampton – Liverpool, transmisja w TV
Spotkanie Wolverhampton – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Michał Żyro.
Wolverhampton – Liverpool, transmisja online
Mecz 29. kolejki Premier League z udziałem Wolverhampton i Liverpoolu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Wolverhampton – Liverpool, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 1.50, przy współczynniku 6.40 na wygraną Wolverhampton. Remis wyceniono kursem 4.60
Spotkanie Wolverhampton – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już we wtorek (3 marca) o godzinie 21:15.
