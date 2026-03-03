Wolverhampton – Liverpool: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (3 marca) mecz 29. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wolverhampton – Liverpool, gdzie oglądać?

W 29. kolejce Premier League zaplanowano mecz Wolverhampton – Liverpool. Kibice gospodarzy nie nastawiają się na sukces w dzisiejszym spotkaniu. Co innego sympatycy The Reds, którzy będę zdecydowanym faworytem konfrontacji z ostatnią drużyną w tabeli. Czy przyjezdni poradzą sobie na Molineux Stadium? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź naszą zapowiedź tego meczu: Wolverhampton – Liverpool

Wolverhampton – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie Wolverhampton – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Michał Żyro.

Wolverhampton – Liverpool, transmisja online

Mecz 29. kolejki Premier League z udziałem Wolverhampton i Liverpoolu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Wolverhampton – Liverpool, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Wolverhampton

Remis

Wygrana Liverpoolu Wygrana Wolverhampton

Remis

Wygrana Liverpoolu 0 Votes

Wolverhampton – Liverpool, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 1.50, przy współczynniku 6.40 na wygraną Wolverhampton. Remis wyceniono kursem 4.60

Wolverhampton Liverpool FC 6.40 4.60 1.51 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2026 20:02

Gdzie oglądać mecz Wolverhampton – Liverpool? Spotkanie Wolverhampton – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Wolverhampton – Liverpool? Mecz odbędzie się już we wtorek (3 marca) o godzinie 21:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.