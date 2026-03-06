Wolverhampton – Liverpool: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na piątek (6 marca) mecz 1/8 finału FA Cup.

PressFocus Na zdjęciu: Andrew Robertson

Wolverhampton – Liverpool, gdzie oglądać?

W 1/8 finału Pucharu Anglii zobaczymy mecz Wolverhampton – Liverpool. Obie drużyny grają w Premier League, więc teoretycznie powinniśmy spodziewać się zaciętego pojedynku. Gospodarze wyraźnie ustępują jednak drużynie gości w aspekcie piłkarskim. To nie przeszkodziło im kilka dni temu w sensacyjnym pokonaniu The Reds. Czy historia zatoczy koło? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Wolverhampton – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie Wolverhampton – Liverpool nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji.

Wolverhampton – Liverpool, transmisja online

Mecz 1/8 finału Pucharu Anglii z udziałem Wolverhampton i Liverpoolu będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Marcin Feddek i Krzysztof Bielecki.

Wolverhampton – Liverpool, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta piątkowej rywalizacji wskazują Liverpool. Współczynnik na sukces gości to 1.55, przy kursie 5.60 na wygraną Wolverhampton.

Wolverhampton Liverpool FC 5.60 4.35 1.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2026 11:11

Gdzie oglądać mecz Wolverhampton – Liverpool? Spotkanie Wolverhampton – Liverpool będzie będzie transmitowane wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Wolverhampton – Liverpool? Mecz odbędzie się już w piątek (6 marca) o godzinie 21:00.

