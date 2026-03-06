Wolverhampton – Liverpool, gdzie oglądać?
W 1/8 finału Pucharu Anglii zobaczymy mecz Wolverhampton – Liverpool. Obie drużyny grają w Premier League, więc teoretycznie powinniśmy spodziewać się zaciętego pojedynku. Gospodarze wyraźnie ustępują jednak drużynie gości w aspekcie piłkarskim. To nie przeszkodziło im kilka dni temu w sensacyjnym pokonaniu The Reds. Czy historia zatoczy koło? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź naszą zapowiedź meczu Wolverhampton – LIverpool
Wolverhampton – Liverpool, transmisja w TV
Spotkanie Wolverhampton – Liverpool nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji.
Wolverhampton – Liverpool, transmisja online
Mecz 1/8 finału Pucharu Anglii z udziałem Wolverhampton i Liverpoolu będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Marcin Feddek i Krzysztof Bielecki.
Wolverhampton – Liverpool, sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Wolverhampton
- Wygrana Liverpoolu
0 Votes
Wolverhampton – Liverpool, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jako faworyta piątkowej rywalizacji wskazują Liverpool. Współczynnik na sukces gości to 1.55, przy kursie 5.60 na wygraną Wolverhampton.
Spotkanie Wolverhampton – Liverpool będzie będzie transmitowane wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport.
Mecz odbędzie się już w piątek (6 marca) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.