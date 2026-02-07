Wolverhampton – Chelsea, gdzie oglądać?
W 25. kolejce Premier League zaplanowano mecz Wolverhampton – Chelsea. Gospodarze starają się uniknąć spadku, ale mecz z angielskim gigantem nie wygląda na dobrą okazję do zdobycia punktów. Presja będzie po stronie gości z Londynu, którzy liczą na kolejne zwycięstwo. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Wolverhampton – Chelsea
Wolverhampton – Chelsea, transmisja w TV
Spotkanie Wolverhampton – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 5. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Kamil Kania i Dawid Szymczak.
Wolverhampton – Chelsea, transmisja online
Mecz 25. kolejki Premier League z udziałem Wolverhampton i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Wolverhampton – Chelsea, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Wolverhampton
- Remis
- Wygrana Chelsea
Wolverhampton – Chelsea, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Chelsea. Kurs na takie zdarzenie to 1.65, przy współczynniku 5.25 na wygraną Wolverhampton. Remis wyceniono kursem 4.10.
Spotkanie Wolverhampton – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 5, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (7 lutego) o godzinie 16:00.
