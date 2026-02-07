Wolverhampton – Chelsea: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (7 lutego) mecz 25. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Estevao

Wolverhampton – Chelsea, gdzie oglądać?

W 25. kolejce Premier League zaplanowano mecz Wolverhampton – Chelsea. Gospodarze starają się uniknąć spadku, ale mecz z angielskim gigantem nie wygląda na dobrą okazję do zdobycia punktów. Presja będzie po stronie gości z Londynu, którzy liczą na kolejne zwycięstwo. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Wolverhampton – Chelsea

Wolverhampton – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Wolverhampton – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 5. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Kamil Kania i Dawid Szymczak.

Wolverhampton – Chelsea, transmisja online

Mecz 25. kolejki Premier League z udziałem Wolverhampton i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Wolverhampton – Chelsea, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Chelsea. Kurs na takie zdarzenie to 1.65, przy współczynniku 5.25 na wygraną Wolverhampton. Remis wyceniono kursem 4.10.

Wolverhampton Chelsea 5.50 4.20 1.62 Odds are subject to change. Last updated 7 lutego 2026 16:09

Gdzie oglądać mecz Wolverhampton – Chelsea? Spotkanie Wolverhampton – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 5, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Wolverhampton – Chelsea? Mecz odbędzie się już w sobotę (7 lutego) o godzinie 16:00.

