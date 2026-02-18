Wolverhampton – Arsenal: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (18 lutego) mecz 31. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Wolverhampton – Arsenal, gdzie oglądać?

W ramach 31. kolejki Premier League zagrają Wolverhampton i Arsenal. Przyjezdni to bezdyskusyjny faworyt tej konfrontacji. Londyńczycy rywalizują o mistrzostwo Anglii, więc strata punktów z ostatnim zespołem w tabeli byłaby dla Kanonierów katastrofą. Nikt nie spodziewa się jednak takiego scenariusza po stronie zawodników Mikela Artety. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Wolverhampton – Arsenal

Wolverhampton – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie West Ham – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 4.

Wolverhampton – Arsenal, transmisja online

Mecz 31. kolejki Premier League z udziałem Wolverhampton i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Wolverhampton – Arsenal, kto wygra?

Wolverhampton – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.29, przy współczynniku 11.00 na wygraną Wolverhampton Remis wyceniono kursem 6.00.

Wolverhampton Arsenal 11.0 6.00 1.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2026 21:04

Gdzie oglądać mecz Wolverhampton – Arsenal? Spotkanie Wolverhampton – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 4, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Wolverhampton – Arsenal? Mecz odbędzie się już w środę (18 lutego) o godzinie 21:00.

