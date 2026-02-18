Wolverhampton – Arsenal, gdzie oglądać?
W ramach 31. kolejki Premier League zagrają Wolverhampton i Arsenal. Przyjezdni to bezdyskusyjny faworyt tej konfrontacji. Londyńczycy rywalizują o mistrzostwo Anglii, więc strata punktów z ostatnim zespołem w tabeli byłaby dla Kanonierów katastrofą. Nikt nie spodziewa się jednak takiego scenariusza po stronie zawodników Mikela Artety. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Wolverhampton – Arsenal
Wolverhampton – Arsenal, transmisja w TV
Spotkanie West Ham – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 4.
Wolverhampton – Arsenal, transmisja online
Mecz 31. kolejki Premier League z udziałem Wolverhampton i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Wolverhampton – Arsenal, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Wolverhampton
- Remis
- Wygrana Arsenalu
0 Votes
Wolverhampton – Arsenal, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.29, przy współczynniku 11.00 na wygraną Wolverhampton Remis wyceniono kursem 6.00.
Mecz odbędzie się już w środę (18 lutego) o godzinie 21:00.
