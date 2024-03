PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Sekulski

Wisła Płock – Górnik Łęczna, gdzie oglądać

Choć Wisła Płock ma problem z ustabilizowaniem formy, jej piłkarze wciąż marzą o awansie do PKO BP Ekstraklasy. Na ten moment Nafciarze tracą zaledwie punkt do strefy barażowej i liczą, że gole Łukasza Sekulskiego ostatecznie zapewnią im występ w play-offach. Podobne plany ma jednak Górnik Łęczna. Zielono-czarni mają w dorobku o oczko więcej, niż ich najbliżsi rywale. Z pewnością nie powiedzieli zatem ostatniego słowa w walce o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej.

Sprawdź nasze typy na mecz Wisła Płock – Górnik Łęczna.

Wisła Płock – Górnik Łęczna, transmisja na żywo w TV

Mecz w ramach Fortuna 1 Ligi nie będzie dostępny na żadnym kanale Polsatu w tradycyjnej telewizji.

Wisła Płock – Górnik Łęczna, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Wisła Płock – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

Choć to Górnik ma w tabeli o punkt więcej, bukmacherzy upatrują faworytów starcia w gospodarzach.

Wisła Płock Górnik Łęczna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2024 07:19 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.