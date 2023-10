IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Marc Carbo

Wisła – Resovia, gdzie oglądać?

Wisła Kraków w ostatniej kolejce przed przerwą na spotkania reprezentacji efektownie 6:2 pokonała przed własną publicznością Znicz Pruszków. Dzięki tej wygranej awansowała na piąte miejsce w tabeli i zmniejszyła do czterech punktów swoją stratę do drugiego miejsca, premiowanego bezpośrednim awansem do Ekstraklasy.

W piątkowy wieczór wiślacy będą chcieli pójść za ciosem i pokonać zdecydowanie niżej notowaną Resovię. Goście w ostatniej kolejce odnieśli dopiero drugie zwycięstwo w tym sezonie, co pozwoliło im wydostać się ze strefy spadkowej. Na stadionie przy ulicy Reymonta czeka ich jednak znacznie trudniejsze zadanie. Sprawdź typy na mecz Wisła – Resovia.

Wisła – Resovia, transmisja w TV

Mecz Wisła – Resovia odbędzie się 20 października (piątek) o godzinie 20:30. Transmisja “na żywo” z tego spotkania dostępna będzie na kanale Polsat Sport Extra.

Wisła – Resovia, transmisja online

Rywalizację obu zespołów będzie można oglądać także online. Internetowa transmisja dostępna będzie dzięki usłudze Polsat Box Go.

Wisła – Resovia, kursy bukmacherów

Zdaniem bukmacherów Wisła jest zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w piątkowym meczu, co oczywiście nie może dziwić biorąc pod uwagę między innymi to, że spotkanie rozegrane zostanie w Krakowie.

Wisła Kraków Resovia 1.47 5.00 6.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2023 14:16 .

