Wisła – Górnik Łęczna, gdzie oglądać?

Wisła Kraków, już bez Radosława Sobolewskiego na trenerskiej ławce, w mijającym tygodnie pewnie awansowała do ćwierćfinału Pucharu Polski. W meczu 1/8 finału Biała Gwiazda pokona 4:1 Stal Rzeszów. Teraz celem wiślaków jest wygranie dwóch pozostałych do rozegrania w tym roku ligowych spotkań. Ma ich do tego doprowadzić Mariusz Jop, który tymczasowo zajął stanowisko szkoleniowca.

W niedzielę rywalem Wisły będzie plasujący się tuż przed nią w ligowej tabeli Górnik Łęczna. Na boisko w roli faworyta wybiegną gospodarze, którzy liczą na równie skuteczny występ jak w pucharowym starciu. Wahania formy wiślaków w tym sezonie sprawiają jednak, że gościom z Łęcznej w żadnym wypadku nie można odbierać szans. Sprawdź typy na mecz Wisła – Łęczna.

Wisła – Górnik Łęczna, transmisja w TV

Mecz Wisła Kraków – Górnik Łęczna odbędzie się w niedzielę (10 grudnia) o godzinie 12:40. W telewizji rywalizację obu klubów będzie można oglądać na kanale Polsat Sport.

Wisła – Górnik Łęczna, transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu. Wystarczy skorzystać z usługi Polsat Box Go. W tym przypadku konieczne jest wykupienie odpowiedniego dostępu.

Wisła – Górnik Łęczna, kursy bukmacherów

Bukmacherzy zdecydowanie stawiają Wisłę Kraków w roli faworyta niedzielnego spotkania. Kursy na zwycięstwo Białej Gwiazdy nie przekraczają 1.40.

Wisła Kraków Górnik Łęczna 1.41 5.25 7.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 grudnia 2023 09:01 .

Gdzie obejrzeć mecz Wisła – Górnik Łęczna? Transmisja z meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport oraz w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkania Wisła – Górnik Łęczna? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (10 grudnia) o godzinie 12:40.

