Wisła Kraków – Górnik Łęczna: typy, kursy, zapowiedź (10.12.2023)

Wisła Kraków Górnik Łęczna

Wisła – Górnik Łęczna, typy i przewidywania

Kibice Wisły Kraków oczekują od swojej drużyny zdobycia sześciu punktów w dwóch ostatnich spotkaniach w tym roku. Wiślaków poprowadzić ma do tego Mariusz Jop, który zastąpił Radosława Sobolewskiego. Pod wodzą nowego, ale także tymczasowego trenera, Biała Gwiazda w mijającym tygodniu pewnie awansowała do ćwierćfinału Pucharu Polski, wysoko 4:1 pokonując Stal Rzeszów. Tą samą Stal z którą Górnik Łęczna w swoim ostatnim ligowym meczu przegrał 0:3. Wisła przystąpi do tego spotkania w roli faworyta. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że powinna sięgnąć po komplet punktów. Jestem podobnego zdania, ale idę jeszcze dalej i stawiam na to, że gospodarze będą na prowadzeniu już do przerwy. Mój typ: pierwsza połowa – Wisła

Wisła – Górnik Łęczna, ostatnie wyniki

Sześć zwycięstw, siedem remisów i cztery porażki – tak wygląda ligowy bilans Wisły Kraków w tym sezonie. Z ostatnich pięciu meczów na zapleczu Ekstraklasy Białej Gwieździe udało się wygrać tylko jeden. Przed tygodniem musiała uznać wyższość Bruk-Betu Termaliki Nieciecza (1:2). Porażka ta okazała się mieć duże konsekwencje. Po zakończeniu meczu do dymisji podał się trener Radosław Sobolewski, a dzień później została ona przejęta przez władze klubu.

W czwartek wiślacy rozegrali przed własną publicznością mecz 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski, w którym drużynę poprowadzić już Mariusz Jop. Pod jego wodzą Wisła pewnie wygrała 4:1 i awansowała do najlepszej ósemki rozgrywek. Szkoleniowiec ten ma poprowadzić zespół także w dwóch ostatnich ligowych spotkaniach w tym roku.

W niedzielę rywalem Wisły będzie Górnik Łęczna, który obecnie plasuje się jedną lokatę wyżej od Wisły. Przed tygodniem doznał bolesnej porażki 0:3 ze Stalą Rzeszów, potwierdzając tym samym, że w ostatnim czasie nie prezentuje najwyższej formy. Z ostatnich ośmiu ligowych spotkań Górnikowi udało się wygrać tylko jedno.

Wisła – Górnik Łęczna, historia

W tym sezonie obie drużyny miały już okazję mierzyć się ze sobą w pierwszej kolejce. Spotkanie w Łęcznej zakończyło się remisem 2:2. W poprzednim sezonie oba pojedynki tych zespołów zakończyły się wygranymi gości. Górnik triumfował 2:1 w Krakowie, natomiast Wisła zrewanżowała się pewnym zwycięstwem 3:0 w Łęcznej.

Wisła – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

Wisła po efektownej wygranej w Pucharze Polski jest uważana za wyraźnego faworyta niedzielnego spotkania. Rozważając typ na wygraną Białej Gwiazdy można liczyć na kurs w okolicy 1.40. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na bonus powitalny, który można otrzymać z Fortunie. W jego skład wchodzą między innymi zakłady bez ryzyka. Pakiet powitalny otrzymasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Wisła – Górnik Łęczna, typ kibiców

Wisła – Górnik Łęczna, przewidywane składy

Trener Mariusz Jop w pucharowym starciu dokonał kilku roszad w składzie. Piłkarze, którzy otrzymali szansę gry raczej nie zawiedli i mają duże szanse na znalezienie się w składzie na niedzielną potyczkę. Na murawie nie zobaczymy jednak najlepszego strzelca drużyny Angela Rodado, który pauzuje za kartki.

Wisła: Broda – Jaroch, Uryga, Colley, Szot – Baena, Carbo, Gogół, Talar, Alfaro – Sobczak

Górnik: Woźniak – Zbozień, Cisse, Klemenz, Dziwniel – Durmus, Deja, Kryeziu, Żyra, Gąska – Starzyński

Wisła – Górnik Łęczna, transmisja meczu

Mecz odbędzie się w niedzielę (10 grudnia) o godzinie 12:40. Transmisja spotkania Wisła – Górnik Łęczna będzie transmitowane na kanale Polsat Sport.

