Wisła Płock – Arka Gdynia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.03.2026)

Wisła Płock zagra na własnym stadionie z Arką Gdynia w meczu kończącym 24. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Pojedynek odbędzie się w poniedziałek (9 marca) o godz. 19:00. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz na żywo w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Sekulski

Wisła – Arka: gdzie oglądać?

Wisła Płock podejmie Arkę Gdynia w meczu zamykającym 24. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Cztery porażki z rzędu sprawiły, że Nafciarze spadli z ligowego podium, a w tym czasie zdobyli zaledwie jedną bramkę. Obecnie beniaminek prowadzony przez Mariusza Misiurę zajmuje szóste miejsce w tabeli.

Jeszcze trudniejsza jest sytuacja w zespole z Gdyni. Żółto-Niebiescy znaleźli się w strefie spadkowej i pilnie potrzebują zwycięstwa, aby uniknąć rosnącego niepokoju w dalszej części sezonu. Problem w tym, że Arka fatalnie radzi sobie na wyjazdach. W bieżących rozgrywkach nie wygrała jeszcze ani jednego meczu poza własnym stadionem, a w 11 spotkaniach na obcych boiskach zdołała wywalczyć zaledwie jeden punkt.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wisła – Arka: transmisja w TV

Mecz Wisły Płock z Arką Gdynia będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Marcin Rosłoń oraz Michał Żyro skomentują ligową potyczkę. Początek rywalizacji o godzinie 19:00.

Wisła – Arka: stream online

Spotkanie między Wisłą Płock a Arką Gdynia będzie też dostępny w serwisie streamingowym CANAL+ online. Możesz odebrać voucher w promocji przygotowanej przez Fortunę, by obejrzeć mecz PKO BP Ekstraklasy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wisła – Arka: sonda

Kto wygra mecz? Wisła Płock

Remis

Arka Gdynia Wisła Płock

Remis

Arka Gdynia 0 Votes

Wisła – Arka: kursy bukmacherskie

Wisła Płock Arka Gdynia 2.00 3.30 4.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2026 16:09

Kiedy odbędzie się mecz Wisła Płock – Arka Gdynia? Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek (9 marca) o godzinie 19:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Wisła Płock – Arka Gdynia? Mecz będzie można oglądać na żywo na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.