Wisła Płock – Arka Gdynia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.03.2026)

Wisła – Arka: gdzie oglądać?
Wisła Płock podejmie Arkę Gdynia w meczu zamykającym 24. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Cztery porażki z rzędu sprawiły, że Nafciarze spadli z ligowego podium, a w tym czasie zdobyli zaledwie jedną bramkę. Obecnie beniaminek prowadzony przez Mariusza Misiurę zajmuje szóste miejsce w tabeli.
Jeszcze trudniejsza jest sytuacja w zespole z Gdyni. Żółto-Niebiescy znaleźli się w strefie spadkowej i pilnie potrzebują zwycięstwa, aby uniknąć rosnącego niepokoju w dalszej części sezonu. Problem w tym, że Arka fatalnie radzi sobie na wyjazdach. W bieżących rozgrywkach nie wygrała jeszcze ani jednego meczu poza własnym stadionem, a w 11 spotkaniach na obcych boiskach zdołała wywalczyć zaledwie jeden punkt.
Wisła – Arka: transmisja w TV
Mecz Wisły Płock z Arką Gdynia będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Marcin Rosłoń oraz Michał Żyro skomentują ligową potyczkę. Początek rywalizacji o godzinie 19:00.
Wisła – Arka: stream online
Spotkanie między Wisłą Płock a Arką Gdynia będzie też dostępny w serwisie streamingowym CANAL+ online. Możesz odebrać voucher w promocji przygotowanej przez Fortunę, by obejrzeć mecz PKO BP Ekstraklasy.
Wisła – Arka: kursy bukmacherskie
Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek (9 marca) o godzinie 19:00.
