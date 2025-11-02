Widzew Łódź – Legia Warszawa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (02.11.2025)

Widzew Łódź – Legia Warszawa: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Dzisiejsze spotkanie jest określane jako hit 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Piłkarze Widzewa Łódź
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź
Widzew Łódź – Legia Warszawa: gdzie oglądać?

Przed nami emocjonujące starcie Widzewa Łódź z Legią Warszawa w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny mają na koncie po 16 punktów, jednak dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu Legia zajmuje 11. miejsce, a Widzew plasuje się na 13. pozycji w tabeli. Stawka meczu jest więc wysoka – zwycięstwo pozwoli jednej z ekip znacząco oddalić się od strefy spadkowej i zbliżyć do ligowej czołówki. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Widzew Łódź – Legia Warszawa.

Widzew Łódź – Legia Warszawa: transmisja w TV

Starcie określane jako „Derby Polski” oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. To spotkanie zostanie bowiem wyemitowane z polskim komentarzem na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, gdzie przed mikrofonami usiądą Marcin Rosłoń i Marcin Baszczyński.

Widzew Łódź – Legia Warszawa: stream online

Niezwykle ciekawie zapowiadający się pojedynek pomiędzy Widzewem Łódź a Legią Warszawa rzecz jasna obejrzysz także w internecie. Mianowicie, będziesz mógł śledzić sobotnią potyczkę, jeśli zapewnisz sobie dostęp do platformy streamingowej CANAL+ online.

Gdzie obejrzeć spotkanie Widzew Łódź – Legia Warszawa?

Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.

Kiedy odbędzie się mecz Widzew Łódź – Legia Warszawa?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (3 listopada) o godzinie 20:15.

