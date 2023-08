Warta Poznań - Ruch Chorzów: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Wygląda na to, że starcie na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim będzie bardzp wyrównane. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i w internecie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Daniel Szczepan

Warta Poznań – Ruch Chorzów, gdzie oglądać

Warta Poznań to drużyna, która w tej kampanii zaliczyła każde możliwe rozstrzygnięcie. Zieloni przegrali z Pogonią Szczecin (0:1), wygrali z Górnikiem Zabrze (2:0) i zremisowali z Rakowem Częstochowa (2:2).

Ruch Chorzów to natomiast zespół, który zaliczył ostatnio zimny prysznic po starciu z Legią Warszawa, notując wysoką porażkę (0:3). Wcześniej jednak 14-krotny mistrz Polski w starciu beniaminków okazał się lepszy od ŁKS-u.

Warta Poznań – Ruch Chorzów, transmisja na żywo w TV

W jedynym poniedziałkowym starciu czwartej kolejki PKO Ekstraklasy emocji nie zabraknie. Spotkanie będzie można zobaczyć na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Rafał Dębiński i Wojciech Jagoda.

Warta Poznań – Ruch Chorzów, transmisja online

Mecz tradycyjnie będzie można śledzić też w internecie. Rywalizacja będzie także transmitowana dzięki usłudze CANAL+ online, z której można korzystać także na urządzeniach mobilnych i na SMART TV.

Warta Poznań – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem potyczki są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Warty kształtuje się na poziomie 1.95. Tymczasem wariant z ewentualną wygraną Ruchu został oszacowany na 4.35.

Warta Poznań Ruch Chorzów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2023 09:46 .

