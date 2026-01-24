Union Berlin – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (24.01.2026)

Union Berlin podejmie Borussię Dortmund w ramach 19. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 24 stycznia, o godz. 18:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Union – Borussia: gdzie oglądać?

Unionu Berlin zagra z Borussią Dortmund na stadionie An der Alten Forsterei w meczu 19. kolejki 1. Bundesligi. Stołeczni zajmują obecnie 9. miejsce w tabeli i budują swoją pozycję w środku stawki. Berlińczycy liczą na atut własnego stadionu oraz na zmęczenie rywala, który rywalizuje na kilku frontach. Na początku stycznia minął rok od momentu objęcia drużyny przez Steffena Baumgarta.

Borussia przystępuje do meczu jako wicelider Bundesligi. Zespół Niko Kovaca do tej pory poniósł tylko jedną ligową porażkę, jednak mimo dobrej formy trudno dotrzymać kroku Bayernowi Monachium. Starcie w Berlinie zapowiada się interesująco. Będzie to test dla gości i szansa dla Unionu, by wykorzystać wymagający okres rywali i sięgnąć po cenne punkty. Sprawdź, gdzie będzie transmisja meczu Union Berlin – Borussia Dortmund.

Union – Borussia: transmisja w TV

Spotkanie Unionu Berlin z Borussią Dortmund będzie można śledzić na żywo na antenie Eleven Sports 1. Mecz w telewizji skomentują Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński. Początek rywalizacji w stolicy Niemiec o godzinie 18:30.

Union – Borussia: stream online

Mecz 19. kolejki 1. Bundesligi pomiędzy Unionem Berlin a Borussią Dortmund będzie transmitowany także online na stronie elevensports.pl. Spotkanie będzie dostępne również w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Union – Borussia w STS TV?

Mecz Union – Borussia możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Union – Borussia zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Union – Borussia: sonda

Union – Borussia: kursy bukmacherskie

Union Berlin Borussia Dortmund 3.35 3.25 2.32 Odds are subject to change. Last updated 24 stycznia 2026 16:37

Gdzie obejrzeć spotkanie Union Berlin – Borussia Dortmund? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl. Kiedy odbędzie się mecz Union Berlin – Borussia Dortmund? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 24 stycznia, o godzinie 18:30.

