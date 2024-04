Union Berlin - Bayern Monachium: transmisja w TV i online. Goście będą uskrzydleni awansem do półfinału Ligi Mistrzów. Czy przeniosą dobre wyniki na boiska ligowe? Sprawdź gdzie oglądać mecz Union - Bayern.

Union – Bayern: gdzie oglądać?

Fani Bayernu Monachium mają w ostatnim tygodniu rollercoaster emocji. Najpierw ich ulubieńcy stracili mistrzostwo kraju po jedenastu latach panowania, co odbiło się na atmosferze wokół klubu. Następnie w środku tygodnia wywalczyli awans do półfinału Ligi Mistrzów. Mimo dość kiepskiego sezonu wciąż mogą skończyć z jednym trofeum w gablocie. W przypadku rozgrywek ligowych Bawarczycy muszą wziąć się w garść, bowiem aktualnie zajmują dopiero 2. miejsce w lidze, lecz mają tyle samo punktów co trzeci w tabeli Stuttgart.

Z kolei Union Berlin do ostatniej kolejki będzie walczył o utrzymanie w Bundeslidze. Ostatnimi czasy ekipa Nenada Bjelicy rozczarowuje. W trzech meczach zdobyła zaledwie jeden punkt. Kiepskie wyniki przełożyły się na spadek w tabeli ligowej na 13. miejsce z przewagą tylko trzech oczek nad strefą spadkową.

Union – Bayern: transmisja TV

Mecz Union Berlin – Bayern Monachium nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Jedyna szansa, aby obejrzeć spotkanie to transmisja w internecie.

Union – Bayern: transmisja na żywo

Sobotnie spotkanie Bayernu Monachium z Unionem Berlin możesz obejrzeć korzystając z usługi STS TV, gdzie znajdziesz transmisje ze wszystkich meczów Bundesligi. Warunkiem uzyskania dostępu do transmisji jest podanie kodu promocyjnego GOAL podczas rejestracji oraz zagranie dowolnego zakładu za co najmniej 2 zł.

Union – Bayern: transmisja online

Spotkanie będzie transmitowane za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Mecz odbędzie się w sobotę (20 kwietnia) o godzinie 18:30.

Union – Bayern: ankieta

Union – Bayern: kursy bukmacherskie

Bayern Monachium według bukmacherów to zdecydowany faworyt tego meczu. Analitycy nie dają większych szans drużynie Unionu Berlin.

Union Berlin Bayern Monachium 4.90 4.40 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2024 15:33 .

Gdzie obejrzeć mecz Union – Bayern?

Spotkanie będzie można obejrzeć w internecie za pośrednictwem platformy Viaplay.

Kiedy odbędzie się spotkanie Union – Bayern?

Mecz zostanie rozegrany już w sobotę (20 kwietnia) o godzinie 18:30.