Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Atalanta Bergamo – Real Madryt: gdzie oglądać?

To będzie hit tej kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Atalanta Bergamo, która jest w gazie i w tym sezonie ligi włoskiej nie ma sobie równych zagra z Realem Madryt, który ma swoje problemy szczególnie w europejskich rozgrywkach. Nie ma więc wątpliwości, że należy spodziewać się sporej dawki emocji, a faworyta bardzo trudno wskazać.

Atalanta Bergamo – Real Madryt: transmisja TV

Hitowy mecz 6. kolejki Ligi Mistrzów, w którym Atalanta zagra z Realem będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 1. Początek meczu we wtorek 10 grudnia 2024 o godzinie 21:00.

Atalanta Bergamo – Real Madryt: stream online

Spotkanie możesz obejrzeć za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Teraz w Fortunie możesz odebrać voucher pozwalający przez 30 dni korzystać z pakietu Super Sport, dający między innymi możliwość oglądania wszystkich meczów Ligi Mistrzów. Co trzeba zrobić?

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Kod otrzymasz drogą sms albo email, stosownie do wyrażonej zgody. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 480. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Mecz Atalanty z Realem możesz obejrzeć również wykupując samodzielnie dostęp do platformy CANAL+ online. Korzystając z naszego linku warto wykupić abonament w cenie 20 zł za pierwszy miesiąc. Dzięki temu otrzymasz dostęp do pakietu Super Sport. Potem cena wzrasta do 69 zł/mies. lub można zrezygnować. Promocja trwa do 11 grudnia.

Kurs 150 na wygraną Atalanty lub Realu

Superbet przygotował na 6. kolejkę Ligi Mistrzów promocję, dzięki której za wytypowanie zwycięzcy dowolnego meczu można otrzymać 300 zł bonusu. Jak skorzystać z tej oferty?

Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOAL, akceptując zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie min. 50 zł Zagraj za 2 zł zakład pojedynczy na zwycięzcę meczu Girona – Liverpool Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz dodatkowy bonus 300 zł

Atalanta Bergamo – Real Madryt: kto wygra?

Kto wygra mecz? Atalanta

Remis

Real Madryt Atalanta

Remis

Real Madryt 0 Votes

Atalanta Bergamo – Real Madryt: kursy bukmacherskie

Kursy na ten mecz są bardzo wyrównane. Właściwie różnica pomiędzy grą na zwycięstwo Atalanty, a Realu Madryt jest minimalna.

Atalanta Real Madryt 2.65 3.60 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 grudnia 2024 08:41 .

Kiedy odbędzie się mecz Atalanta Bergamo – Real Madryt? Początek meczu we wtorek 10 grudnia 2024 o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Atalanta Bergamo – Real Madryt? Mecz można obejrzeć na kanale Canal+ Extra 1 oraz w usłudze Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.