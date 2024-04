MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Brennan Johnson

Tottenham – Nottingham Forest, gdzie oglądać

Tottenham Hotspur dalej snuje wielkie plany o powrocie do Ligi Mistrzów. Nie musi być o to wcale tak trudno. Aston Villi brak regularności, co spróbują wykorzystać Koguty. W niedzielę na ich stadion przyjadą piłkarze Nottingham Forest. Tricky Trees pokonali ostatnio Fulham FC (3:1), ale generalnie zawodzą, balansując na granicy strefy spadkowej.

Sprawdź nasze typy na mecz Tottenham – Nottingham Forest.

Tottenham – Nottingham Forest, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Tottenham – Nottingham Forest, transmisja online

Spotkanie angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Rzecz jasna, to podopieczni Ange’a Postecoglou są faworytami nadchodzącego starcia.

Tottenham Nottingham Forest Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 kwietnia 2024 08:10 .

