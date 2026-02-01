Tottenham – Manchester City: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (1 lutego) mecz 24. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Antoine Semenyo

Tottenham – Manchester City, gdzie oglądać?

W 24. kolejce Premier League zaplanowano mecz Tottenham – Manchester City. Kibice na Tottenham Hotspur Stadium chcieliby zobaczyć jak ich ulubieńcy pokonują kandydata do mistrzostwa Anglii. Forma gospodarzy nie zwiastuje jednak sensacji w postaci porażki Obywateli. Goście chcąc pozostać w grze o tytuł muszę gonić lidera, a do tego potrzebują wygranej w stolicy Anglii. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Tottenham – Manchester City, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Tottenham – Manchester City, transmisja online

Mecz 24. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Tottenham – Manchester City, kto wygra?

Tottenham – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester City. Kurs na takie zdarzenie to 1.75, przy współczynniku 4.40 na wygraną Tottenhamu. Remis wyceniono kursem 4.00.

Tottenham Manchester City 4.80 4.10 1.70 Odds are subject to change. Last updated 1 lutego 2026 17:03

Gdzie oglądać mecz Tottenham – Manchester City? Spotkanie Tottenham – Manchester City będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – Manchester City? Mecz odbędzie się już w niedzielę (1 lutego) o godzinie 17:30.

