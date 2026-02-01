Tottenham – Manchester City, gdzie oglądać?
W 24. kolejce Premier League zaplanowano mecz Tottenham – Manchester City. Kibice na Tottenham Hotspur Stadium chcieliby zobaczyć jak ich ulubieńcy pokonują kandydata do mistrzostwa Anglii. Forma gospodarzy nie zwiastuje jednak sensacji w postaci porażki Obywateli. Goście chcąc pozostać w grze o tytuł muszę gonić lidera, a do tego potrzebują wygranej w stolicy Anglii. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Tottenham – Manchester City
Tottenham – Manchester City, transmisja w TV
Spotkanie Tottenham – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.
Tottenham – Manchester City, transmisja online
Mecz 24. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Tottenham – Manchester City, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Tottenhamu 0%
- Remis 50%
- Wygrana Manchesteru City 50%
2+ Votes
Tottenham – Manchester City, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester City. Kurs na takie zdarzenie to 1.75, przy współczynniku 4.40 na wygraną Tottenhamu. Remis wyceniono kursem 4.00.
Spotkanie Tottenham – Manchester City będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (1 lutego) o godzinie 17:30.
