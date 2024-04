Luca Rossini/E-Mage / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Napoli – Frosinone, gdzie oglądać

Napoli wierzy, że jeszcze może dogonić w tym sezonie czołówkę ligi, jednak Azzurri do czwartej Bolonii tracą obecnie aż dziesięć punktów. Zespół z Kampanii nie ma już więcej miejsca na wpadki, dlatego pojedynki z niżej notowanym rywalem, jak Frosinone musi po prostu wygrywać. Tym bardziej, że Napoli będzie chciało zrewanżować się za grudniową porażkę w Pucharze Włoch aż 0:4. Ponadto Frosinone nie wygrało żadnego meczu od 21 stycznia.

Napoli – Frosinone, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz Napoli – Frosinone będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Początek o godzinie 12:30.

Napoli – Frosinone, transmisja online

Ten pojedynek możesz także obejrzeć online również dzięki usłudze STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon. Jeśli wykonasz te dwie proste czynności dostęp do meczu Serie A zostanie odblokowany.

Mecz Azzurrich możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Napoli – Frosinone, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki jest Napoli. Warto jednak pamiętać, że Frosinone już raz wygrało w tym sezonie w Neapolu sensacyjnie eliminując Azzurrich w Pucharu Włoch.

SSC Napoli Frosinone 1.35 5.90 8.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 kwietnia 2024 05:16 .

Gdzie obejrzeć mecz Napoli – Frosinone? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1 lub online w CANAL+ Online oraz w STS TV. Kiedy jest mecz Napoli – Frosinone? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 14 kwietnia, o godzinie 12:30.

