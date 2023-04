Śląsk Wrocław - Radomiak Radom: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W niedzielę we Wrocławiu zmierzą się dwie ekipy pogrążone w kryzysie. Czy któraś z nich poprawi swoją sytuację? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Leonardo Rocha

Śląsk – Radomiak, gdzie oglądać

Powiedzieć, że Śląsk Wrocław jest w kryzysie, to nic nie powiedzieć. Wojskowi po raz ostatni wygrali mecz w PKO BP Ekstraklasie pod koniec lutego. Ich seria spotkań bez zwycięstwa ciągnie się już od siedmiu kolejek. Nic dziwnego, że drużyna trenera Magiery znajduje się w strefie spadkowej. Ale Radomiak Radom również swój ostatni ligowy triumf zanotował aż siedem spotkań tego. Różnica między obiema ekipami wynosi cztery punkty, ale nie sposób przewidzieć, która z nich zdoła wreszcie zanotować, tak istotne przecież, przełamanie.

Sprawdź nasze typy na mecz Śląsk – Radomiak.

Śląsk – Radomiak, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz we Wrocławiu obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Śląsk – Radomiak, transmisja online

Spotkanie PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W przeciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

3×39 zł miesięcznie za pakiet CANAL+ (bez zobowiązań)

Śląsk – Radomiak, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego starcia, ale niewiele większe szanse na sukces dają gościom.

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Radomiak 2.80 3.25 2.72 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2023 07:25 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin