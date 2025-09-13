Real Sociedad – Real Madryt, gdzie oglądać?
W 4. kolejce La Ligi czeka nas interesujące starcie w Kraju Basków – Real Sociedad podejmie na własnym stadionie lidera tabeli, czyli Real Madryt. Gospodarze po trzech meczach mają na koncie zaledwie dwa punkty i plasują się tuż nad strefą spadkową, natomiast Królewscy rozpoczęli sezon w znakomitym stylu, notując komplet wygranych. Spotkanie zapowiada się jako konfrontacja drużyny szukającej przełamania z ekipą, która chce utrzymać zwycięski marsz. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 16:15.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Real Sociedad – Real Madryt.
Real Sociedad – Real Madryt, transmisja w TV
Pojedynek między Realem Sociedad a Realem Madryt będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 1, gdzie zawody skomentują Mateusz Święcicki oraz Łukasz Wiśniowski.
Real Sociedad – Real Madryt, transmisja online
Spotkanie w ramach 4. kolejki La Ligi możesz obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Sobotni mecz znajdziesz na platformie streamingowej CANAL+ online i w usłudze STS TV.
Real Sociedad – Real Madryt, sonda
Kto wygra?
- Real Sociedad 25%
- Padnie remis -13%
- Real Madryt 88%
8+ Votes
Real Sociedad – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są goście, którzy przed tą serią gier zasiadają na fotelu lidera tabeli. Kurs na wygraną Realu Sociedad wynosi około 5.50, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.30. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj nasz kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (13 września) o godzinie 16:15.
