Real Sociedad – Real Madryt: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Podopieczni Xabiego Alonso chcą podtrzymać dobrą passę. Początek spotkania na Estadio Anoeta już dzisiaj o godzinie 16:15.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Real Sociedad – Real Madryt, gdzie oglądać?

W 4. kolejce La Ligi czeka nas interesujące starcie w Kraju Basków – Real Sociedad podejmie na własnym stadionie lidera tabeli, czyli Real Madryt. Gospodarze po trzech meczach mają na koncie zaledwie dwa punkty i plasują się tuż nad strefą spadkową, natomiast Królewscy rozpoczęli sezon w znakomitym stylu, notując komplet wygranych. Spotkanie zapowiada się jako konfrontacja drużyny szukającej przełamania z ekipą, która chce utrzymać zwycięski marsz. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 16:15.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Real Sociedad – Real Madryt.

Real Sociedad – Real Madryt, transmisja w TV

Pojedynek między Realem Sociedad a Realem Madryt będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 1, gdzie zawody skomentują Mateusz Święcicki oraz Łukasz Wiśniowski.

Real Sociedad – Real Madryt, transmisja online

Spotkanie w ramach 4. kolejki La Ligi możesz obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Sobotni mecz znajdziesz na platformie streamingowej CANAL+ online i w usłudze STS TV.

Real Sociedad – Real Madryt, sonda

Real Sociedad – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są goście, którzy przed tą serią gier zasiadają na fotelu lidera tabeli. Kurs na wygraną Realu Sociedad wynosi około 5.50, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.30. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj nasz kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Sociedad Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2025 14:34 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Real Sociedad – Real Madryt? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się mecz Real Sociedad – Real Madryt? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (13 września) o godzinie 16:15.

