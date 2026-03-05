Radomiak Radom – Arka Gdynia: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. To zaległy pojedynek w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Początek spotkania już dzisiaj (czwartek, 5 marca) o godzinie 20:30.

Dziurek - Sport / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Radomiak Radom – Arka Gdynia: gdzie oglądać?

W zaległym meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzą się Radomiak Radom oraz Arka Gdynia. Drużyna Zielonych ma na swoim koncie 29 punktów i zajmuje 12. miejsce w tabeli, natomiast ekipa Żółto-Niebieskich zgromadziła dotychczas 26 oczek, co daje jej 15. pozycję. Spotkanie zapowiada się wyrównanie, a wynik może mieć istotne znaczenie w walce obu zespołów o utrzymanie w lidze. Początek tej rywalizacji już w czwartek, czyli 5 marca, o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Radomiak Radom – Arka Gdynia.

Radomiak Radom – Arka Gdynia: transmisja w TV

Mecz w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. W tych stacjach zawody skomentują Bartosz Gleń i Wojciech Jagoda.

Radomiak Radom – Arka Gdynia: stream online

Ciekawe spotkanie między Radomiakiem Radom a Arką Gdynia będzie transmitowane w internecie. To starcie zostanie wyemitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Radomiak Radom – Arka Gdynia: kursy bukmacherskie

Radomiak Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 stycznia 2026 21:55

*Widget pokazuje złą datę – poprawna to 5 marca 2026.

Radomiak Radom – Arka Gdynia: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Radomiak Radom – Arka Gdynia? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Radomiak Radom – Arka Gdynia? Pierwszy gwizdek wybrzmi już w czwartek (5 marca) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.