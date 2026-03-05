REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Radomiak Radom – Arka Gdynia: gdzie oglądać?
W zaległym meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzą się Radomiak Radom oraz Arka Gdynia. Drużyna Zielonych ma na swoim koncie 29 punktów i zajmuje 12. miejsce w tabeli, natomiast ekipa Żółto-Niebieskich zgromadziła dotychczas 26 oczek, co daje jej 15. pozycję. Spotkanie zapowiada się wyrównanie, a wynik może mieć istotne znaczenie w walce obu zespołów o utrzymanie w lidze. Początek tej rywalizacji już w czwartek, czyli 5 marca, o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Radomiak Radom – Arka Gdynia: transmisja w TV
Mecz w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. W tych stacjach zawody skomentują Bartosz Gleń i Wojciech Jagoda.
Radomiak Radom – Arka Gdynia: stream online
Ciekawe spotkanie między Radomiakiem Radom a Arką Gdynia będzie transmitowane w internecie. To starcie zostanie wyemitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online.
Radomiak Radom – Arka Gdynia: kursy bukmacherskie
*Widget pokazuje złą datę – poprawna to 5 marca 2026.
Radomiak Radom – Arka Gdynia: pytania i odpowiedzi
