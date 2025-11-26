Paris Saint-Germain i Tottenham Hotspur zagrają w środowy wieczór w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joao Neves

PSG – Tottenham, gdzie oglądać?

W środowy wieczór zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji tego dnia zmierzą się przed własną publicznością z Tottenhamem Hotspur w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po okazałym zwycięstwie nad Le Havre (3:0).

Tottenham Hotspur natomiast chciałby zapomnieć o swoim ostatnim występie. Podopiecnzi Thomasa Franka przegrali bowiem w derbach z Arsenalem (1:4). Nadchodząca rywalizacja będzie niezwykle interesująca, ponieważ będzie to rewanż za tegoroczny Superpuchar Europy.

PSG – Tottenham, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germain – Tottenham Hotspur będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 5.

PSG – Tottenham, transmisja online

Nadchodząca rywalizacja będzie również transmitowana drogą online. Mecz obejrzysz w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

PSG – Tottenham, kto wygra?

PSG – Tottenham, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeślki rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstwa Tottenhamu Hotspur natomiast sięga nawet 8.25.

Paris Saint-Germain Tottenham 1.40 5.10 7.75 Odds are subject to change. Last updated 26 listopada 2025 20:44

Gdzie oglądać mecz PSG – Tottenham? Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Extra 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Tottenham? Spotkanie odbędzie się już w środę (26 listopada) o godzinie 21:00.

