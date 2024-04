fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

PSG – Rennais, gdzie oglądać

PSG ma zamiar wywalczyć w tej kampanii potrójną koronę, na co składa się: mistrzostwo Ligue 1, Puchar Francji i triumf w Lidze Mistrzów. Paryżanie krok w tym kierunku mogą wykonać w środowy wieczór.

Na drodze PSG stanie Stade Rennais. Przed tą ekipą trudne zadanie, bo aktualni mistrzowie kraju są bez porażki od listopada minionego roku. Stade Rennais ma natomiast za sobą porażkę ze Strasbourgiem. Sprawdź typy na mecz PSG – Stade Rennais.

PSG – Rennais, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie nie będzie do obejrzenia w żadnej telewizji. Nie ma w Polsce tego typu nadawcy, który posiadałby prawa do transmisji ze spotkania. Tymczasem z francuskich nadawców prawa do pokazywania rywalizacji mają takie stacje jak BeIN Sportts oraz France 3.

PSG – Rennais, transmisja online

Rywalizacji z udziałem PSG i Stade Rennais nie będzie można obejrzeć w legalny sposób na żadnej platformie streamingowej. Mecz nie będzie też emitowany na żadnej stronie internetowej.

PSG – Rennais, kursy bukmacherskie

Według ekspertów faworytem do rywalizacji są gospodarze. Wariant na zwycięstwo PSG kształtuje się w wysokości 1.42. Opcję na remis wyceniono na 5.00. Z kolei opcja na wygraną Satde Rennais oszacowano na 7.00.

Paris Saint-Germain Rennes 1.42 5.00 7.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 kwietnia 2024 22:48 .

