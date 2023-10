IMAGO/Łukasz Grochała/Cyfrasport Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Polska – Mołdawia, gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski rozegra w niedzielę kolejne bardzo ważne spotkanie w walce o awans na Euro 2024. Po ostatniej wygranej z Wyspami Owczymi i porażce Czechów z Albanią, szanse Biało-czerwonych na bezpośredni awans mocno się zwiększyły. Teraz drużyna Michała Probierza musi zrobić kolejny krok pokonując przed własną publicznością Mołdawię.

Dla polskiego zespołu będzie to również okazja do rewanżu za kompromitującą porażkę w pierwszym meczu w Kiszyniowie. Prowadzona wówczas przez Fernando Santosa drużyna przegrała z Mołdawią 2:3, choć do przerwy prowadziła jeszcze 2:0. Teraz miejsca na jakiekolwiek potknięcie nie ma. Sprawdź typy na mecz Polska – Mołdawia.

Polska – Mołdawia, transmisja w TV

Mecz Polska – Mołdawia odbędzie się w niedzielę (15 października) o godzinie 20:45. W telewizji mecz będzie można oglądać na kanałach TVP2 i Polsat Sport Premium 1. W Telewizji Polskiej pojedynek skomentują Mateusz Borek i Robert Podoliński.

Polska – Mołdawia, transmisja online

Z niedzielnego meczu nie zabraknie również transmisji w internecie. Online mecz Polska – Mołdawia będzie można oglądać na internetowej stronie sport.tvp.pl oraz usłudze Polsat Box Go.

Bonus 300 zł za wygraną Polski w STS

STS przygotował na niedzielny mecz Polska – Mołdawia kolejną świetną promocję. Największy polski bukmacher umożliwia postawienie zakładu na zwycięstwo Polski po kursie 150.00. Jak to zrobić? Przede wszystkim podczas rejestracji należy podać STS kod promocyjny GOAL. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszego depozytu w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład SOLO lub AKO po założeniu konta obejmujący wytypowanie wygranej Polski w meczu z Mołdawią Minimalna stawka zakładu 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz bonus w wysokości 300 zł.

Polska – Mołdawia, kursy bukmacherów

Polska jest według bukmacherów murowanym faworytem do zwycięstwa w niedzielnym meczu. W STS kurs na wygraną polskiej drużyny to obecnie tylko 1.22.

Polska Mołdawia 1.22 6.85 15.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2023 08:38 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

