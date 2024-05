fot. PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Stolc

Arka – Zagłębie, gdzie oglądać

Arka Gdynia i Zagłębie Sosnowiec to dwie ekipy, które dzieli przepaść w tabeli Fortuna 1 Ligi. Obie drużyny koncentrują się jednocześnie na innych celach. Arkowcy walczą o awans do elity. Tymczasem sosnowiczanie mają zamiar odnieść pierwsze zwycięstwo w roli trenera Marka Saganowskiego.

Gdynianie przystąpią do potyczki po niespodziewanym remisie z Podbeskidziem (0:0). Wcześniej zespół Wojciecha Łobodzińskiego pokonał Resovię (3:2). Z kolei ekipa z Sosnowca ostatnio podzieliła się punktami w rywalizacji z Wisłą Kraków (1:1). Sprawdź nasze typy na mecz Arka Gdynia – Zagłębie Sosnowiec.

Arka – Zagłębie, transmisja na żywo w TV

Niedzielne starcie będzie dostępne w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport 1 od godziny 12:40.

Arka – Zagłębie, transmisja online

Rywalizacja w Gdyni z udziałem Arki i Zagłębia będzie do obejrzenia na platformie Polsat Box Go. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych jak smartfon czy tablet. Ponadto jest możliwość korzystania z Polsat Box Go na Smart TV.

Arka – Zagłębie, kto wygra

Arka – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Opcja na wygraną Arki wynosi 1.25. Remis wyceniono na 6.25. Z kolei opcję na zwycięstwo Zagłębia oszacowano na 13.00.

Arka Gdynia Zagłębie Sosnowiec 1.25 6.25 13.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2024 09:53 .

