Hurkacz gra o czwartą rundę, gdzie obejrzeć?

Hubert Hurkacz w sobotę w świetnym stylu pokonał jednego z najlepszych tenisistów w historii – Rafaela Nadala. Zajmujący dziewiąte miejsce w rankingu ATP Polak wykazał się w tym meczu niezwykła dojrzałością oraz odwagą. W kolejnej rundzie jego rywalem będzie Argentyńczyk Tomas Martin Etcheverry. 28-latek plasuje się aktualnie na 28. miejscu w rankingu.

Dla obu zawodników będzie to jednak dopiero pierwsza konfrontacji. Do tej pory nie mieli jeszcze okazji spotkać się na korcie. Z tego powodu ich rywalizacja jest pewną niewiadomą, choć niewątpliwie w roli faworyta przystąpi do niej Hurkacz. Spotkanie będzie można oglądać w TV i online.

Hurkacz – Etcheverry, transmisja w TV

Spotkanie trzeciej rundy turnieju w Rzymie Hurkacz – Etcheverry rozegrane zostanie w poniedziałek (13 maja) około godziny 16:00. Transmisja “na żywo” z tego meczu prowadzona będzie na jednym z kanałów – Polsat Sport Premium 1 lub Polsat Sport Premium 2.

Hurkacz – Etcheverry: transmisja za darmo

Korzystając z internetu i urządzeń mobilnych, rywalizację będzie można śledzić także w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe. Uzyskasz go jeżeli zarejestrujesz konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz postawisz dowolny zakład za minimum 2 zł.

Hurkacz – Etcheverry, typ kibiców

Hurkacz – Etcheverry, kursy bukmacherskie

Zwycięstwo nad Rafaelem Nadalem z pewnością podniosło morale Huberta Hurkacza. Teraz Polak przystąpi w roli faworyta do pojedynku z Argentyńczykiem. Pokazują to również kursy bukmacherskie.

Hubert Hurkacz Tomas Etcheverry 1.52 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 maja 2024 10:50 .

