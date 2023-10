Polska – Mołdawia: typy, kursy, zapowiedź (15.10.2023)

Polska - Mołdawia: typy i kursy na mecz eliminacji do Euro 2024. Biało-czerwoni w spotkaniu grupy E eliminacji do mistrzostw Europy na PGE Narodowym mają zamiar wykonać krok w kierunku bezpośredniego awansu. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Polska Mołdawia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 października 2023 12:27 .

Polska – Mołdawia, typy i przewidywania

Reprezentacja Polski świeżo po udanym debiucie Michała Probierza w roli selekcjonera w niedzielny wieczór rozegra kolejne spotkanie w ramach eliminacji do Euro 2024 na PGE Narodowym. Na drodze Biało-czerwonych stanie Mołdawią, z którą Piotr Zieliński i spółka mają zaległe rachunki do wyrównania.

Polska drużyna podejdzie do potyczki po wygranej nad Wyspami Owczymi (2:0). Biało-czerwoni jednocześnie awansowali na drugie miejsce w tabeli grupy E, mając znów los w swoich nogach. Wygląda na to, że reprezentacja Polski o awans na mistrzostwa Europy w Niemczech powalczy z Czechami.

Tymczasem ekipa Sergiu Slescenco podejdzie do potyczki po przegranym spotkaniu towarzyskim ze Szwecją (1:3). Tym samym Mołdawia zakończyła passę trzech meczów bez porażki. Tricolorii pierwsi tracili gola w 11 z ostatnich 14 spotkań, co daje do myślenia w kontekście najbliższej batalii. Typ: pierwszy gol Polska – TAK.

STS 1.22 Polska z pierwszym golem – TAK Sprawdź na STS

Kurs 150.00 na zwycięstwo Polski w STS

Sponsor reprezentacji Polski STS przygotował świetną ofertę na niedzielne spotkanie. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL, otrzymasz możliwość postawienia zakładu na zwycięstwo Polski z Mołdawią po kursie 150.00. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak skorzystać z tej promocji.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład SOLO lub AKO po założeniu konta obejmujący wytypowanie wygranej Polski w meczu z Mołdawią Minimalna stawka zakładu 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz bonus w wysokości 300 zł.

Polska – Mołdawia, ostatnie wyniki

Polska ekipa wygrała w każdym z czterech ostatnich meczów w roli gospodarza rozgrywanych w Warszawie. Biało-czerwoni pokonywali w nich: Chilę (1:0), Albanię (1:0), Niemcy (1:0) i Wyspy Owcze (2:0).

Do niedzielnej potyczki zespół Michała Probierza podejdzie po wygranej nad Farerami w roli gościa (2:0). Ogólnie Polacy w eliminacjach do mistrzostw Europy w dziesięciu ostatnich spotkaniach przegrali trzykrotnie.

Mołdawia to natomiast drużyna, która jako gość w czterech ostatnich meczach przegrywała dwa razy. Ulegała kolejno: Albanii (0:2) i ostatnio Szwecji (1:3). W międzyczasie Tricolorii remisowali z Austrią (1:1) i zwyciężyli z Wyspami Owczymi (1:0).

W eliminacjach do mistrzostw Europy na wyjeździe reprezentacja Mołdawii wygrała tylko raz w ostatnich 15 spotkaniach. Pokonała tylko Farerów, co miało miejsce w minionym miesiącu (1:0). Mołdawianie wcześniej ulegali między innymi: Albanii (0:2), Francji (1:2) oraz Andorze (0:1).

Polska – ostatnie 5 meczów 12.10.2023 Wyspy Owcze – Polska 0:2 (El. Euro 2024)

0:2 (El. Euro 2024) 10.09.2023 Albania – Polska 2:0 (El. Euro 2024)

– Polska 2:0 (El. Euro 2024) 07.09.2023 Polska – Wyspy Owcze 2:0 (El. Euro 2024)

– Wyspy Owcze 2:0 (El. Euro 2024) 20.06.2023 Mołdawia – Polska 3:2 (El. Euro 2024)

– Polska 3:2 (El. Euro 2024) 16.06.2023 Polska – Niemcy 1:0 (Towarzysko) Mołdawia – ostatnie 5 meczów 12.10.2023 Szwecja – Mołdawia 3:1 (Towarzysko)

– Mołdawia 3:1 (Towarzysko) 10.09.2023 Wyspy Owcze – Mołdawia 0:1 (El. Euro 2024)

0:1 (El. Euro 2024) 07.09.2023 Austria – Mołdawia 1:1 (Towarzysko)

20.06.2023 Mołdawia – Polska 3:2 (El. Euro 2024)

– Polska 3:2 (El. Euro 2024) 17.06.2023 Albania – Mołdawia 2:0 (El. Euro 2024)

Polska – Mołdawia, historia

W ostatniej konfrontacji z udziałem obu ekip padło pięć goli. Górą była wówczas Mołdawia (3:2). Ogólnie w siedmiu ostatnich potyczkach między obiema drużynami pięć razy lepsza była Polska, raz miał miejsce remis i w jednym spotkaniu górą byli Tricolorii.

Polska – Mołdawia, spotkania bezpośrednie (H2H)

20.06.2023 Eliminacje ME Mołdawia 3:2 Polska 20.01.2014 Towarzysko Mołdawia 0:1 Polska 07.06.2013 Eliminacje MŚ Mołdawia 1:1 Polska 11.09.2012 Eliminacje MŚ Polska 2:0 Mołdawia 06.02.2011 Towarzysko Polska 1:0 Mołdawia

Polska – Mołdawia, kursy bukmacherów

Reprezentacja Polski jest postrzegana przez bukmacherów za zdecydowanego faworyta do zwycięstwa. W standardowej ofercie STS kurs na zwycięstwo Polaków wynosi aktualnie 1.22. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na promocję, którą specjalnie na ten mecz przygotował największy polski bukmacher. Rozważając typ na to spotkanie, nowi klienci, którzy podczas rejestracji podadzą STS kod promocyjny GOAL, będą mogli zagrać zakład na wygraną Polaków po bardzo wysokim kursie 150.00. Więcej szczegółów na ten temat powyżej.

Polska – Mołdawia, przewidywane składy

Bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Piotr Zieliński to pewniacy do gry w wyjściowym składzie Biało-czerwonych w niedzielnym spotkaniu. Mocno o miejsce w pierwszej jedenastce zapracował ostatnio również Patryk Peda. U przyjezdnych o gole powinien natomiast zadbać Ion Nicolaescu.

Polska Michal Probierz 4-4-2 Przewidywany skład 5-4-1 Przewidywany skład Mołdawia Serghei Clescenco Polska Michal Probierz 4-4-2 Przewidywany skład 5-4-1 Przewidywany skład Mołdawia Serghei Clescenco Rezerwowi ▼ 3 Mateusz Wieteska 6 Jakub Piotrowski 8 Filip Marchwinski 9 Karol Swiderski 11 Kamil Grosicki 12 Lukasz Skorupski 13 Jakub Kaminski 15 Sebastian Walukiewicz 16 Adam Buksa 17 Damian Szymanski 21 Pawel Wszolek 22 Marcin Bulka Nicolae Cebotari 1 Oleg Reabciuk 2 Vadim Bolohan 3 Mihail Platica 7 Andrei Cobeț 11 Cristian Avram 12 Maxim Cojocaru 13 Ion Jardan 15 Denis Furtuna 16 Serafim Cojocari 18 Victor Bogaciuc 19 Sergiu Platica 20 Dinis Ieseanu 24 Polska Michal Probierz 4-4-2 Przewidywany skład 5-4-1 Przewidywany skład Mołdawia Serghei Clescenco Polska Michal Probierz 4-4-2 Przewidywany skład 5-4-1 Przewidywany skład Mołdawia Serghei Clescenco Rezerwowi ▼ 3 Mateusz Wieteska 6 Jakub Piotrowski 8 Filip Marchwinski 9 Karol Swiderski 11 Kamil Grosicki 12 Lukasz Skorupski 13 Jakub Kaminski 15 Sebastian Walukiewicz 16 Adam Buksa 17 Damian Szymanski 21 Pawel Wszolek 22 Marcin Bulka Nicolae Cebotari 1 Oleg Reabciuk 2 Vadim Bolohan 3 Mihail Platica 7 Andrei Cobeț 11 Cristian Avram 12 Maxim Cojocaru 13 Ion Jardan 15 Denis Furtuna 16 Serafim Cojocari 18 Victor Bogaciuc 19 Sergiu Platica 20 Dinis Ieseanu 24

Polska – Mołdawia, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Polaków 100% Wygraną Mołdawian 0% Remisem 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Polaków

Wygraną Mołdawian

Remisem

Polska – Mołdawia, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 20:45 i będzie emitowanych na antenach TVP 1 i Polsat Sport Premium 1. Ponadto spotkanie będzie można oglądać także w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl i usłudze Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

Bonus 1560+300 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Idź do STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

